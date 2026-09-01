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外籍生介紹「我是『劉學生』」 中市僑泰高中開學歡樂不斷

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市僑泰高中昨天舉行開學典禮，5位國際生在開學第一天帶著自己國家的國旗一起走上司令台。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中昨天舉行開學典禮，5位國際生在開學第一天帶著自己國家的國旗一起走上司令台。圖／僑泰高中提供

台中市僑泰高中昨天舉行開學典禮，來自巴西籍交換生Joao PedroPedro，說自己的中文名字是「劉學生」，諧音梗引來全場哄堂大笑，不僅拉近與師生們的距離，也為開學典禮增添歡樂氣氛。

僑泰高中推動校園國際化，有5位分別自來美國、巴西、德國及墨西哥的國際生透過外籍生交換制度來台，他們在開學第一天帶著自己國家的國旗一起走上司令台，並用中文向全校6300名師生自我介紹，贏得師生熱烈掌聲。

他們來台時間雖不到一個月，但在認真準備下，已能用中文自我介紹，也展現學習中文的決心。來自美國的Emma說，她喜歡跳舞和音樂，十分期待在台灣認識新朋友，也希望好好學習中文並品嘗台灣美食。

來自巴西的Manu則喜歡打籃球及體驗各種美食，她笑著分享自己很喜歡台灣人的親切與熱情，卻「不太喜歡珍珠奶茶」，逗趣的發言讓全場會心一笑，也顛覆外國人喜愛珍珠奶茶的刻板印象。

德國的Nora以台語「大家好」親切問候，瞬間引發全場熱烈共鳴，她說自己喜歡台灣的茶飲與美食，很高興能來到僑泰高中學習，希望同學在校園中遇見她時能主動打招呼，也一起聊天。

僑泰高中負責國際教育事務的組長魏伶如說，學校除了安排專屬學伴協助5位交換生融入班級學習，也提供多元且客製化的課程，包括戶外教學及各職業類科的實作體驗，增長各領域的新知。此外，也規畫每周7節的語言課程，期盼經由一年的中文學習，讓他們都能通過華語檢定。

校長温順德說，學校透過國際視野紮根計畫、姊妹校交流活動及外籍生交換制度推動國際化，為學生構築多元學習平台，打造全球素養教室，讓學生不用出國，也能接觸不同語言與文化，開拓國際視野。期許今年入學的5位國際交換生能與師生們相處愉快，一起培養跨文化共感與全球競合力。

台中市僑泰高中昨天舉行開學典禮，5位國際生在開學第一天帶著自己國家的國旗一起走上司令台。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中昨天舉行開學典禮，5位國際生在開學第一天帶著自己國家的國旗一起走上司令台。圖／僑泰高中提供

外籍生 學生 諧音梗

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