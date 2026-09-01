嘉義市國中小午餐免費上路 教育處長與學童共餐

嘉義市公立國中小及私校國中部午餐115學年度起免費，造福2.2萬名師生。垂楊國小以「蒸、拌、滷」取代高溫油炒獲教育部午星獎，教育處長郭添財今天到垂楊國小與師生共餐。

嘉義市政府表示，115學年度持續補助營養飽育計畫（每生每餐新台幣12元）、生鮮食材「3章1Q」經費（每生每餐10元）、班班喝鮮乳（每週2次）、每週2次水果、每週1次幸福嘉義米（台農82號米）及經濟弱勢學生午餐補助。

3章1Q指CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品（TAP） 與有機農產品標章，及台灣農產品生產追溯QR Code。

此外，市府額外自編預算補助食材費用，新學年度補助國中每生每餐45元、國小40元，反映市場成本，確保學生享用符合食品安全及營養均衡的午餐，奠定健康學習基礎。

郭添財表示，嘉義市已於開學日全面完成各校食材清查，各校供餐穩定，未受物價波動影響，未來持續深化校園營養教育與食農理念，為學生打造安心、健康又美味的幸福午餐。

垂楊國民小學以「彩色拌飯，元氣滿點」獲午星獎，垂楊國小校長邱家偉肯定食育組長、營養師與廚媽將專業化為美味，降低油脂負擔，搭配色彩豐富食材與適口切工，點綴韓式泡菜酸甜微辣口感，提升學童食慾，落實「行動完食」，完整攝取營養零浪費。