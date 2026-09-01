台灣實中明年首屆招30人 學團EdYouth點2大挑戰：師資成設校成敗關鍵

教育部7月時宣布「國立台灣科學實驗高級中等學校」（台灣實中）籌備處正式掛牌。對此，學生團體EdYouth今日表示，認同國家培育基礎科學人才的重要性，但未來如何穩定專業師資、提供轉銜選擇，將是台灣實中設校後的重要挑戰，呼籲教育部應補足課程與師資配套、建立支持與轉銜機制，並應追蹤學生畢業後發展。

台灣實中預計於明年招收首屆30名學生，盼透過與大學和研究機構合作，培育具長期科研潛力的基礎科學人才。對此，EdYouth今發新聞稿表示，若台灣實中透過實驗教育體制辦學、跳脫課綱框架，應更具體說明其教育理念，且科學人才培育不應壓縮原有限的人文社會及藝能課程；即使課程主軸以科學研究為主，學生仍需要完整的適性發展與生涯探索機會。

此外，高中近年面臨嚴峻的「理科教師荒」，屆時是否有足夠指導師資將成為設校成敗關鍵。EdYouth呼籲，教育部應進一步說明台灣實中與現行高中基本學科及大學考招制度的銜接方式，並確保師資配置穩定，避免設校後課程研發及研究指導的人力不足，最終影響學生受教品質。

EdYouth說，台灣實中的課程難度相對高，學生將面對高強度的學習與研究壓力，同時，個人的興趣與生涯方向也可能持續調整。因此，學校不能只規畫如何培養人才，也必須事先規畫學生遇到困難時如何求助、調適。

EdYouth建議，校方應建立完整的心理健康支持及生涯輔導機制，確保學校能夠提供學生穩定的輔導諮商資源；同時，應明確規畫轉學、分流及學分銜接等機制，即使學生未來發現自己不適合科學研究道路，也能有適合的轉銜選擇。

EdYouth提醒，台灣實中作為新創的實驗學校，辦學成效不該單以競賽成績或升學結果判斷。教育部應建立長期追蹤機制，以檢視學生的學習成效、研究投入、生涯選擇及畢業後發展，並適時公開成果、檢討制度，同時在校務治理上適時納入學生的意見。

EdYouth補充，台灣實中若採甄選方式招收學生，應公開基本招生原則及評選面向，並積極推廣相關資訊，讓學生與家長充分理解選才方式及相關權益，同時應考量學生所處地區、家庭背景，使不同背景的學生能夠獲得平等參與考招、選拔的機會。

EdYouth表示，期盼台灣實中能成為基礎科學人才培育的全新嘗試，然而人才培育不能只靠一所新設學校，期待政府持續精進、完善既有科學班與高教端的研究制度與資源，打造能夠長期留才、育才的科學研究環境。