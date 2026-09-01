雲林公立國中小免費午餐今上路 縣府編10.6億預算5萬師生受惠

雲林縣公立國中小學午餐免費今天上路，縣長張麗善回到母校土庫馬光國小和小朋友共餐，並宣布這項好消息，從本學期開始將有5萬名師生受惠。縣府表示，115年下半年及116年度編列10.6億元，除提高午餐費為62元，包括學生午餐食材費、廚工人事費、廚房營運費均由縣府支應，同時使用雲林在地優質食材，照顧農民並減輕家庭負擔，讓孩子吃出安心和健康。

雲林縣115學年度公立國中小免費營養午餐今天正式上路，土庫鎮長陳特凱、議員張維心、黃美瑤、王豫齊一起為馬光國小孩子打菜，並肯定這項造福學子政策，縣長張麗善也回母校一同享用午餐，學生更透過新聞直播，向全縣各校報導這項好消息，為雲林免費午餐揭開序幕。

張麗善說，縣府115年下半年及116年度編列10.6億元，除支應學生午餐食材費，從食材、人力到供餐環境提供完整支持，未來包括廚工從時薪改為月薪的人事費、廚房營運費等經費全額補助，全縣186所公立國中小學，將有約5萬名師生受惠。

她指出，過去午餐費41元比低於全國平均值達7.1元，為讓孩子吃出營養，如今不僅午餐全免費，更將餐費提高為每餐62元，尤其偏鄉小學人數少，餐費成本高，未來可降低學校供餐壓力，同時透過營養師團隊從食材驗收、菜單規畫、烹調製作到實際供餐嚴格把關，提供營養安全的午餐，讓學生安心、家長放心。

縣府表示，免費午餐除減輕家庭負擔，雲林擁有豐富優農產，未來將持續和配菜中心或向農民採購方式，讓更多在地優質食材進入校園，提供更好的菜色，讓學生吃營養，也進一步認識食材來源、家鄉農業特色，讓午餐也成為食農教育重要場域，甚可透過中央廚房，就近協助社區長青食堂供餐，好處多多。

雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影

雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影

雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，菜色使用雲林優質的農產，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影

雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，雲林縣長張麗善為孩子打菜，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影

雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，雲林縣長張麗善為孩子打菜，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影