快訊

聯發科及欣興營造多頭氛圍 台積電收高35元助力台股收漲820點

沙德爾颱風明後天外圍環流靠近 全台有雨2地區最猛烈

客控藏菜單、撒鹽趕人！竹北客家餐廳店員還原始末 網路風向大逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林公立國中小免費午餐今上路 縣府編10.6億預算5萬師生受惠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，菜色使用雲林優質的農產，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，菜色使用雲林優質的農產，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影

雲林縣公立國中小學午餐免費今天上路，縣長張麗善回到母校土庫馬光國小和小朋友共餐，並宣布這項好消息，從本學期開始將有5萬名師生受惠。縣府表示，115年下半年及116年度編列10.6億元，除提高午餐費為62元，包括學生午餐食材費、廚工人事費、廚房營運費均由縣府支應，同時使用雲林在地優質食材，照顧農民並減輕家庭負擔，讓孩子吃出安心和健康。

雲林縣115學年度公立國中小免費營養午餐今天正式上路，土庫鎮長陳特凱、議員張維心、黃美瑤、王豫齊一起為馬光國小孩子打菜，並肯定這項造福學子政策，縣長張麗善也回母校一同享用午餐，學生更透過新聞直播，向全縣各校報導這項好消息，為雲林免費午餐揭開序幕。

張麗善說，縣府115年下半年及116年度編列10.6億元，除支應學生午餐食材費，從食材、人力到供餐環境提供完整支持，未來包括廚工從時薪改為月薪的人事費、廚房營運費等經費全額補助，全縣186所公立國中小學，將有約5萬名師生受惠。

她指出，過去午餐費41元比低於全國平均值達7.1元，為讓孩子吃出營養，如今不僅午餐全免費，更將餐費提高為每餐62元，尤其偏鄉小學人數少，餐費成本高，未來可降低學校供餐壓力，同時透過營養師團隊從食材驗收、菜單規畫、烹調製作到實際供餐嚴格把關，提供營養安全的午餐，讓學生安心、家長放心。

縣府表示，免費午餐除減輕家庭負擔，雲林擁有豐富優農產，未來將持續和配菜中心或向農民採購方式，讓更多在地優質食材進入校園，提供更好的菜色，讓學生吃營養，也進一步認識食材來源、家鄉農業特色，讓午餐也成為食農教育重要場域，甚可透過中央廚房，就近協助社區長青食堂供餐，好處多多。

雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影

雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影

雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，菜色使用雲林優質的農產，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，菜色使用雲林優質的農產，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影

雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，雲林縣長張麗善為孩子打菜，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，雲林縣長張麗善為孩子打菜，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影

雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，雲林縣長張麗善為孩子打菜，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，雲林縣長張麗善為孩子打菜，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影

雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，菜色使用雲林優質的農產，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全縣186所公立國中小免費午餐今天上路，將有5萬名師生受惠，菜色使用雲林優質的農產，讓孩子營養不打折，幸福吃健康。記者蔡維斌／攝影

免費 雲林 國中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

年砸3.4億！嘉義縣免費營養午餐開學上路 2.76萬學生受惠

嘉縣免費營養午餐每餐補助62元 2.7萬名學生受惠

免費營養午餐上路首日 新北2校自備便當人數大減、學生喊「很飽」

南投校園午餐補助增10元 提升食材讓學童吃得健康

相關新聞

雲林公立國中小免費午餐今上路 縣府編10.6億預算5萬師生受惠

雲林縣公立國中小學午餐免費今天上路，縣長張麗善回到母校土庫馬光國小和小朋友共餐，並宣布這項好消息，從本學期開始將有5萬名師生受惠。縣府表示，115年下半年及116年度編列10.6億元，除提高午餐費為62元，包括學生午餐食材費、廚工人事費、廚房營運費均由縣府支應，同時使用雲林在地優質食材，照顧農民並減輕家庭負擔，讓孩子吃出安心和健康。

家長嗆「明天去找你」算不算恐嚇？ 律師直指踩紅線：誰還敢當老師

昨天開學日，Threads流傳的國中家長群組對話截圖中，有家長不滿老師一早6時11分傳訊息，竟連續傳訊息「這麼早傳什麼」、「欠罵嗎」，還出現不雅字眼，該師回以勿在群組動怒、口出穢言，對方更回以「你自己要注意」、「你好好想一想」、「搞清楚」，還放話「明天去找你」。

開學開心 台中市國中小免費午餐上路 前3天雙主菜

昨天開學日，桃園先前已率先推出免費午餐，每餐加碼六元。台中市國中小免費午餐正式上路，開學第一周加碼「三天雙主菜」，首日端出砂鍋魚與台式大雞腿，學童免費鮮奶政策也加碼。南投縣長許淑華昨宣布，校園午餐下學期起每餐調高十元。

國中小免費午餐 家長盼兼顧品質 別養刁孩子嘴

台中市開學首日正式提供公私立國中小免費午餐，首周更祭出「幸福加菜」，五天中有三天提供雙主菜、兩天升級蛋料理。學童吃得開心，首日整體廚餘量未明顯增加；不過，部分中小型學校因廚工人手不足，加菜需臨時抽調人力備料，也有教師擔心加菜恐讓「孩子嘴被養刁」，後續廚餘量仍待觀察。

開學 雙北免費營養午餐昨上路

昨天是開學日，雙北免費營養午餐上路，鮮乳福利也擴及到國中學子。新北市長侯友宜昨到校關心供餐情形，與學童一同用餐，他強調「免費，品質絕不能打折。」北市長蔣萬安到明湖國中陪學生開學，宣布「生生喝鮮乳」本學期擴及國中生每周可兌換鮮乳，從幼兒園、國小、國中，有廿八萬名學子受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。