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家長嗆「明天去找你」算不算恐嚇？ 律師直指踩紅線：誰還敢當老師

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
針對開學日的地獄開局，家長講「明天去找你」算不算恐嚇。王至德說，我們到底還準備留下一個什麼樣的教學現場給老師。再這樣下去，誰還敢去當老師？示意圖。圖／AI生成
針對開學日的地獄開局，家長講「明天去找你」算不算恐嚇。王至德說，我們到底還準備留下一個什麼樣的教學現場給老師。再這樣下去，誰還敢去當老師？示意圖。圖／AI生成

昨天開學日，Threads流傳的國中家長群組對話截圖中，有家長不滿老師一早6時11分傳訊息，竟連續傳訊息「這麼早傳什麼」、「欠罵嗎」，還出現不雅字眼，該師回以勿在群組動怒、口出穢言，對方更回以「你自己要注意」、「你好好想一想」、「搞清楚」，還放話「明天去找你」。

針對開學日的地獄開局，家長講「明天去找你」算不算恐嚇律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，恐嚇罪真正要看的，是對方有沒有在傳達「我要對你的生命、身體、自由、名譽或財產造成危害」的意思，而且因此使人產生安全上的恐懼。恐嚇不能只靠一句話斷章取義，還是要看前後文到底有沒有傳達「我要加害你」的意思。以這個事件來說，他認為有點踩到紅線了。

王至德說，現在學校教學現場的惡劣不只是因為學生，更多的是因為家長，無論老師早上6時到底可不可以傳訊息，他個人也是覺得有點早，不過通常會把群組提醒關掉。該名家長有100種方法可以處理這件事情，偏偏要選擇最壞的一種。

他說，或許家長是因為當時心情不好，或許是因為覺得這個方法最有效，或許是這位家長平常就都是用這種方法在處理事情。直接在群組裡開罵、甚至恐嚇，絕對不是應該採用的方式。

老師如果做錯，可以反映；學校制度有問題，可以抗議；早上6時傳LINE太早，可以請老師改。王至德說，但是如果每一個不爽，都要靠辱罵跟威嚇來解決，真正可怕的恐怕已經不是老師早上6時傳LINE這件事。而是我們到底還準備留下一個什麼樣的教學現場給老師。再這樣下去，誰還敢去當老師？

恐嚇 律師 老師

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