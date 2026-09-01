快訊

五熊被爆教會享特權 教友連按「表情符號」都要被警告

獨／蔣萬安敲定登記參選日 12日也要「藍白合」有望合體黃國昌

公主遊輪退出=不能搭了？鑽石公主號9月仍靠基隆 3大郵輪替代航線一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗縣學生午餐60元吊車尾 鍾東錦拍板加碼10元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元），因系統介接問題，預計今年11月路。聯合報系資料照
苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元），因系統介接問題，預計今年11月路。聯合報系資料照

苗栗縣新學年免費學生午餐，縣府、鄉鎮市公所各負擔一半，1餐60元，縣長鍾東錦發現餐費全國吊車尾，將於今天上午11點記者會宣布加碼10元，由縣府吸收，因作業關係，70元午餐原則可以於今年11月上路。

新學年昨天開學，各縣市學生午餐餐費開箱，鍾東錦發現外縣市最低也有62元，南投縣也加碼10元，苗栗縣60元吊車尾，雖然持續滾動式檢討，但還是矮人一截，他今天一早指示秘書長鍾陳斌山協調相關局處研議可行性，確認因學生午餐已完成簽約，只要變更契約即可實施。

鍾東錦說，他聯絡人在國外的縣府教育處長葉芯慧變更契約行政作業期程，今年10月可以完成，因鄉鎮市公所已經負擔30元，加碼的10元，由縣府吸收，原則今年11月可以上路。

另外，苗栗縣敬老愛心卡每個月額度700點（元），過去適用在搭乘鐵路及公車客運，今年6月擴大到搭乘計程車200點，7月再擴大至農會消費100點，並研議搭計程車及農會消費300點合用，「利多」吸引辦卡，持卡人數從8.5萬人，增加約9萬人。

縣府社會處分析，敬老愛心卡搭乘計程車，今年7月約1400人，8月約2100人，社會處持續宣導更多計程車加入，與農會消費合用300點部分，因系統介接，預計11月1日上路，因農會消費受歡迎，估計增加5000萬元經費。

苗栗縣新學年免費學生午餐1餐60元，縣長鍾東錦今天敲定加碼10元。記者范榮達／攝影
苗栗縣新學年免費學生午餐1餐60元，縣長鍾東錦今天敲定加碼10元。記者范榮達／攝影

鍾東錦 苗栗縣 學生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／苗栗縣公私立中小學生免費午餐 8月31日開學日上路

開學了！鍾東錦畫重點 安全及60元營養午餐做好把關

南投校園午餐補助增10元 提升食材讓學童吃得健康

年砸3.4億！嘉義縣免費營養午餐開學上路 2.76萬學生受惠

相關新聞

開學開心 台中市國中小免費午餐上路 前3天雙主菜

昨天開學日，桃園先前已率先推出免費午餐，每餐加碼六元。台中市國中小免費午餐正式上路，開學第一周加碼「三天雙主菜」，首日端出砂鍋魚與台式大雞腿，學童免費鮮奶政策也加碼。南投縣長許淑華昨宣布，校園午餐下學期起每餐調高十元。

國中小免費午餐 家長盼兼顧品質 別養刁孩子嘴

台中市開學首日正式提供公私立國中小免費午餐，首周更祭出「幸福加菜」，五天中有三天提供雙主菜、兩天升級蛋料理。學童吃得開心，首日整體廚餘量未明顯增加；不過，部分中小型學校因廚工人手不足，加菜需臨時抽調人力備料，也有教師擔心加菜恐讓「孩子嘴被養刁」，後續廚餘量仍待觀察。

開學 雙北免費營養午餐昨上路

昨天是開學日，雙北免費營養午餐上路，鮮乳福利也擴及到國中學子。新北市長侯友宜昨到校關心供餐情形，與學童一同用餐，他強調「免費，品質絕不能打折。」北市長蔣萬安到明湖國中陪學生開學，宣布「生生喝鮮乳」本學期擴及國中生每周可兌換鮮乳，從幼兒園、國小、國中，有廿八萬名學子受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。