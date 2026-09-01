苗栗縣學生午餐60元吊車尾 鍾東錦拍板加碼10元

苗栗縣新學年免費學生午餐，縣府、鄉鎮市公所各負擔一半，1餐60元，縣長鍾東錦發現餐費全國吊車尾，將於今天上午11點記者會宣布加碼10元，由縣府吸收，因作業關係，70元午餐原則可以於今年11月上路。

新學年昨天開學，各縣市學生午餐餐費開箱，鍾東錦發現外縣市最低也有62元，南投縣也加碼10元，苗栗縣60元吊車尾，雖然持續滾動式檢討，但還是矮人一截，他今天一早指示秘書長鍾陳斌山協調相關局處研議可行性，確認因學生午餐已完成簽約，只要變更契約即可實施。

鍾東錦說，他聯絡人在國外的縣府教育處長葉芯慧變更契約行政作業期程，今年10月可以完成，因鄉鎮市公所已經負擔30元，加碼的10元，由縣府吸收，原則今年11月可以上路。

另外，苗栗縣敬老愛心卡每個月額度700點（元），過去適用在搭乘鐵路及公車客運，今年6月擴大到搭乘計程車200點，7月再擴大至農會消費100點，並研議搭計程車及農會消費300點合用，「利多」吸引辦卡，持卡人數從8.5萬人，增加約9萬人。

縣府社會處分析，敬老愛心卡搭乘計程車，今年7月約1400人，8月約2100人，社會處持續宣導更多計程車加入，與農會消費合用300點部分，因系統介接，預計11月1日上路，因農會消費受歡迎，估計增加5000萬元經費。