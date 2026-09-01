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開學開心 台中市國中小免費午餐上路 前3天雙主菜
昨天開學日，桃園先前已率先推出免費午餐，每餐加碼六元。台中市國中小免費午餐正式上路，開學第一周加碼「三天雙主菜」，首日端出砂鍋魚與台式大雞腿，學童免費鮮奶政策也加碼。南投縣長許淑華昨宣布，校園午餐下學期起每餐調高十元。
桃園市長張善政說，新學年度每餐加碼六元，達七十一點三元，也提升「大塊肉」供應頻率，從每周一次增至二次，還有每周一次「幸福餐」，供應孩子喜愛的午餐菜色為主，如義大利麵、滷雞腿、咖哩雞等菜色，兼顧美味與營養。
台中市長盧秀燕表示，過去營養午餐多由家長自費，僅二萬多名弱勢學童由政府補助，即日起全市國中、國小學生供應免費午餐，每餐七十元，預算由每年十一億擴大到四十億元。台中校園開學首周「幸福加菜」，五天中有三天是雙主菜，兩天蛋料理升級，市府額外支出逾二千萬元。
盧秀燕昨到南屯國小為學生上菜，盧問學生「想不想吃大雞腿？」小朋友開心點頭。盧秀燕表示，本月是「異國料理主題月」，透過飲食讓孩子們了解不同的飲食文化。
「台中有鈣讚」政策昨起也加碼，新增私立國小學生、二到十二歲設籍台中但未就學、父母設籍台中但不在台中就學的孩子，並擴大到全年都可兌換牛奶，預估二十七萬人受惠、全年編列三點六億元。
民進黨台中市長參選人何欣純批評，開學雙主菜是「政治煙花」，僅開學一周「滿遺憾的」。國民黨台中市長參選人江啟臣表示，開學能加菜，讓學童吃得開心，樂見其成。
南投縣長許淑華昨赴埔里國小致贈「新生開學禮物包」，許淑華宣布，全面調高縣立高中、公立中小學午餐補助費用，一一五學年度第二學期起每人每餐調高十元，公辦公營學校每人每餐補助六十五元，公辦民營、外訂桶餐學校每人每餐補助七十元，粗估每年增加六千六百萬元，全縣三萬一千名學子受惠。
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