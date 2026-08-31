偏鄉小校為老師荒傷神 開學就要盤點下學年人事動態

國中小今天開學，全台不少學校仍為教師荒傷神。新北市金山區中角國小校長童新峯說，這學年的老師人事在開學前底定，但開學後，又要開始「盤」下學年的人事。過去老師是鐵飯碗，現在CP值不高。可能要等「外面」經濟條件沒那麼好了，大家才會回流公家體系。

童新峯說，缺老師其實不是這一天、兩天的事，只是現在相對比較嚴重。上學年預知學校老師「兩出兩進」，加上在校老師職務調整，好不容易安排好人事，但今天開學後，又要開始掌握下學年人事動態，有沒有要退休的？要調動的？如果有老師要轉行政，導師怎麼安排？

「偏鄉學校真得沒有人來」，童新峯認為，小校建置並經營老師人才資料庫非常非常重要，所謂的經營，並不是只把名字存下來，而要不斷的探訪，了解老師的狀況和需求。舉例來說，資料庫中的某人願意當老師，但規畫只待一年，如果剛好有老師請1年育嬰假，就很適合接任。

童新峯指出，現在連代課老師都很難找，以前有代過課，現在沒代課的人，他都很有興趣。有些家長有教師證，也是很好的人才來源，並會去探訪任教意願。像他知道有名家長有教師證，英語能力也很好，就去拜訪他，可惜對方已找了新工作，但仍轉達人生規畫如有轉變，歡迎來學校教書。

「招募老師也要講策略」，童新峯表示，他相中合適的老師人才，如果無法擔任代理老師，會說沒關係，但勸對方有空檔就先來代課。如果對方來代課，就會知道學校的氛圍，快樂的話就比較有意願。因為很多人不當老師，是對教學環境陌生，不知道學校怎麼樣，學生會怎樣，代課有助解決內心的焦慮，就更有機會把他納進來。

為什麼老師難找？童新峯分析，依現在的職場環境，老師的待遇CP值並不高。前陣子他在餐廳看到徵人海報，起薪4萬5到6萬5。他覺得「太驚人了」，因為代理老師月薪4萬上下，新進老師也才4萬多，一般年輕人當然不想擔任教職。

中角國小有名組長，任教之前在台北市信義區的咖啡館工作。童新峯說，他想了解職場動態，因此好奇問對方在咖啡館的月薪多少？回答5萬多。以前台灣經濟狀況條件沒有很好，大家覺得老師是鐵飯碗，相對穩定。現在老師的薪資，沒有跟上經濟發展的速度，因為公家薪資調整不可能那麼快。

童新峯表示，在整個社會環境缺工的狀況下，其他行業的條件比較好，大家就比較不會進入校園。這個現象不限於老師，其他公務員也是，以前公務員錄取率低，現在沒有人要考。或許有一天經濟條件沒那麼好了，大家才可能又回流到公家體系，因為相對穩定。