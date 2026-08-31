國中遭霸凌塞垃圾三年…母「請吃披薩求和」無效 網心疼：小孩的惡最可怕

校園霸凌是許多人心中一輩子難以磨滅的陰影，日前有網友沉痛發文，回憶國中求學時期見證「人性之惡毫無底線」的震撼瞬間。她透露，當年班上一名轉學生剛到校不久便遭受嚴重排擠與欺凌，轉學生的母親得知後特地帶披薩到班上分送，低聲下氣懇求同學能好好相處；不料家長前腳剛離開教室，施暴同學竟一邊嘴裡嚼著披薩，一邊向旁人訕笑嘲弄：「她以為這樣就能打發我們嗎？」這段冰冷又殘酷的經歷曝光後，大批網友痛心直呼「小孩子的惡意往往最純粹也最可怕」。

原PO在Threads上透露，自己當年也是該班級的長期受害者，求學三年宛如身處地獄。她回憶，當時不僅書包常被丟進垃圾桶、抽屜被塞滿髒亂廢棄物、桌面被刻字塗鴉，甚至上廁所時會遭人自隔板上方朝下潑水、被壓在地上強拍醜照並冠上難聽綽號。更令人心寒的是，當她受不了精神折磨而脫口想不開時，帶頭者竟冷血譏諷「那妳現在跳啊」；而當家長向校方反映時，班導師卻僅以一句輕描淡寫的「他們只是在玩」草草帶過，求助無門的轉學生最終也因承受不住二度轉學。

原PO感嘆，當時班級風氣極度惡劣，不僅多位任課老師曾被學生氣哭或拒絕授課，甚至有學生直接與教官爆發肢體衝突。回顧那段暗黑歲月，她坦言畢業典禮當天全班抱頭痛哭，唯獨自己頭也不回地狂奔衝出校門，慶幸終於迎來解脫。

歷經長達十餘年的內耗與心理調適，原PO透露如今已在家庭、伴侶與寵物的陪伴下逐漸走出陰影、重建自信。她坦言，陳述這些往事已能抽離情緒，雖然如今生活安穩，但仍希望當年的施暴者若在社群上看見這篇文章，能鼓起勇氣主動聯繫並私下道歉，「如果願意道歉，或許我就不會那麼討厭當年不知道如何反抗、任人欺凌的自己，也能和過去的自己徹底和解」。

貼文曝光後，網友紛紛痛批霸凌者的冷血行徑，許多過來人直言「對惡霸討好是完全沒用的，請吃披薩只會讓對方覺得你好欺負」、「霸凌者追求的是掌控與凌虐的快感，根本不在乎幾塊披薩」、「家長展現底線與強硬態度，往往比溫和求情更能遏止傷害」。

不少網友則感慨「最怕遇到息事寧人的無能師長，把犯罪行為包裝成同儕打鬧」、「不要再問為什麼被欺負的人是你，人性的惡意有時根本不需要理由」。

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