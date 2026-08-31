快訊

昔「3323」轟動全台！林益世考上牙醫 大寮診所看診被認出

少子化衝擊！嘉縣4國小0新生、9校僅1人 4年後小一新生恐跌破2千

重磅！輝達投資聯發科35億美元 深化雙方合作

聽新聞
0:00 / 0:00

國中遭霸凌塞垃圾三年…母「請吃披薩求和」無效 網心疼：小孩的惡最可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
網友提醒，面對校園霸凌應及早蒐證並採取堅定立場處理，避免單純示弱反而助長加害者的不良行為。示意圖／Ingimage
網友提醒，面對校園霸凌應及早蒐證並採取堅定立場處理，避免單純示弱反而助長加害者的不良行為。示意圖／Ingimage

校園霸凌是許多人心中一輩子難以磨滅的陰影，日前有網友沉痛發文，回憶國中求學時期見證「人性之惡毫無底線」的震撼瞬間。她透露，當年班上一名轉學生剛到校不久便遭受嚴重排擠與欺凌，轉學生的母親得知後特地帶披薩到班上分送，低聲下氣懇求同學能好好相處；不料家長前腳剛離開教室，施暴同學竟一邊嘴裡嚼著披薩，一邊向旁人訕笑嘲弄：「她以為這樣就能打發我們嗎？」這段冰冷又殘酷的經歷曝光後，大批網友痛心直呼「小孩子的惡意往往最純粹也最可怕」。

原PO在Threads上透露，自己當年也是該班級的長期受害者，求學三年宛如身處地獄。她回憶，當時不僅書包常被丟進垃圾桶、抽屜被塞滿髒亂廢棄物、桌面被刻字塗鴉，甚至上廁所時會遭人自隔板上方朝下潑水、被壓在地上強拍醜照並冠上難聽綽號。更令人心寒的是，當她受不了精神折磨而脫口想不開時，帶頭者竟冷血譏諷「那妳現在跳啊」；而當家長向校方反映時，班導師卻僅以一句輕描淡寫的「他們只是在玩」草草帶過，求助無門的轉學生最終也因承受不住二度轉學。

原PO感嘆，當時班級風氣極度惡劣，不僅多位任課老師曾被學生氣哭或拒絕授課，甚至有學生直接與教官爆發肢體衝突。回顧那段暗黑歲月，她坦言畢業典禮當天全班抱頭痛哭，唯獨自己頭也不回地狂奔衝出校門，慶幸終於迎來解脫。

歷經長達十餘年的內耗與心理調適，原PO透露如今已在家庭、伴侶與寵物的陪伴下逐漸走出陰影、重建自信。她坦言，陳述這些往事已能抽離情緒，雖然如今生活安穩，但仍希望當年的施暴者若在社群上看見這篇文章，能鼓起勇氣主動聯繫並私下道歉，「如果願意道歉，或許我就不會那麼討厭當年不知道如何反抗、任人欺凌的自己，也能和過去的自己徹底和解」。

貼文曝光後，網友紛紛痛批霸凌者的冷血行徑，許多過來人直言「對惡霸討好是完全沒用的，請吃披薩只會讓對方覺得你好欺負」、「霸凌者追求的是掌控與凌虐的快感，根本不在乎幾塊披薩」、「家長展現底線與強硬態度，往往比溫和求情更能遏止傷害」。

不少網友則感慨「最怕遇到息事寧人的無能師長，把犯罪行為包裝成同儕打鬧」、「不要再問為什麼被欺負的人是你，人性的惡意有時根本不需要理由」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國中 披薩 小孩 校園 霸凌

延伸閱讀

開學前夕文具店擠爆！爸媽急排隊補貨 網笑「全台怨氣最重的地方」

陳隨意高中黑歷史曝光！為追女生竟強拉下水 多年後認錯：幼稚又抱歉

開學後帶孩子出國…老師提醒事項太多 家長不滿「緊張什麼」：請假是權益

出差被要求坐副駕！女以「有男友」拒絕 男同事1句話讓她不爽

相關新聞

少子化學生人數下降 這所小學學生人數變成兩倍

不少學校在少子化浪潮下，學生人數逐年減少，東北角龍洞灣旁的新北市貢寮區和美國小，卻逆勢成長，上學年全校學生總人數7人，這學年今天開學，迎來3名新生，加上7名轉校生，學生人數倍增到14人。

偏鄉小校為老師荒傷神 開學就要盤點下學年人事動態

國中小今天開學，全台不少學校仍為教師荒傷神。新北市金山區中角國小校長童新峯說，這學年的老師人事開學前底定，但開學後，他又要開始「盤」下學年的人事。過去老師是鐵飯碗，現在CP值不高。可能要等「外面」經濟條件沒那麼好了，大家才會回流公家體系。

國中遭霸凌塞垃圾三年…母「請吃披薩求和」無效 網心疼：小孩的惡最可怕

校園霸凌是許多人心中一輩子難以磨滅的陰影，日前有網友沉痛發文，回憶國中求學時期見證「人性之惡毫無底線」的震撼瞬間。她透露，當年班上一名轉學生剛到校不久便遭受嚴重排擠與欺凌，轉學生的母親得知後特地帶披薩到班上分送，低聲下氣懇求同學能好好相處；不料家長前腳剛離開教室，施暴同學竟一邊嘴裡嚼著披薩，一邊向旁人訕笑嘲弄：「她以為這樣就能打發我們嗎？」這段冰冷又殘酷的經歷曝光後，大批網友痛心直呼「小孩子的惡意往往最純粹也最可怕」。

影／高雄暴雨釀壽山國中地面隆起爆裂停課 4大技師急會勘明恢復上課

高雄鼓山區壽山國中校園第二棟教室後方道路，疑連日豪雨致土壤含水量暴增，邊坡地面隆起爆裂，校方昨晚緊急通報今天停課，上午市府及4大技師公會現勘確認校舍、擋土牆無安全疑慮，壽山國中、國小明天可恢復正常上課，不過幼兒園鄰近擋土牆邊坡、採取預防性搬遷，仍停課一天。

台東營養午餐免費擴大至私校 導師及教保員也納入

今年2月起，台東縣公立國中小學生可享免費營養午餐，今天是115學年第一學期開學日，副縣長王志輝與教育處長蔡美瑤前往台東市光明國小陪同學童用餐，縣府宣布免費政策擴大至私立國中小學生，以及公立國小附設幼兒園、縣立專設幼兒園的陪餐導師及教保員，將有更多學童及教學現場人員受惠。

新北免費營養午餐開學日上路 全市32.3萬名學童受惠

今天是開學日，新北市今天起全面推動公私立國中小免費營養午餐，全市32.3萬名學童受惠。市長侯友宜開學日走進校園關心供餐情形，與學童一同用餐，品嘗融入在地食材的特色午餐。教育局也同步派員訪視314所公私立國中小，從供餐、食安到菜色品質全面掌握，讓孩子吃得安心又健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。