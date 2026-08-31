少子化學生人數下降 這所小學學生人數變成兩倍

不少學校在少子化浪潮下，學生人數逐年減少，東北角龍洞灣旁的新北市貢寮區和美國小，卻逆勢成長，上學年全校學生總人數7人，這學年今天開學，迎來3名新生，加上7名轉校生，學生人數倍增到14人。

和美國小校長林雁平表示，少子化是所有偏鄉小校共同面對的挑戰，但學校不能只等待人口變化，更重要的是把教育品質做出來。小校的「小」不是限制，反而讓老師更有機會看見每一個學生，依照學生的能力與和興趣，提供更多學習機會。今年7名學生從他校轉入，就是家長對和美國小教育投下信任票。

和美國小緊鄰龍洞灣，得天獨厚的海洋、山林與岩岸環境，成為學校發展特色教育的重要基礎。林雁平說，學校將浮潛、獨木舟、輕艇競速、水域安全、海洋生態、食魚教育、龍洞岬戶外學習，以及AI海洋藝術創客等內容融入課程，讓孩子從真實場域中探索、實作與挑戰，「龍洞灣就是我們最大的教室」。

林雁平現為國立政治大學教育學系博士候選人，並具游泳教練、救生教練、獨木舟教練及開放水域潛水員等證照。訓育組長胡君翰曾是輕艇水球國手，教務主任蔡尚廷具有AI教育及創客教育專業與實務經驗，加上全校教學團隊各自發揮專長，辦學成果受肯定，曾獲新北市戶外教育成效卓著獎、新北市健康促進學校特優。

林雁平表示，和美國小持續發展具辨識度的特色活動，包括在龍洞灣辦理海洋畢業典禮，透過海洋挑戰展現學生的勇氣與成長。辦理全校大露營，培養孩子生活自理、團隊合作與戶外能力。跨縣市校際交流，讓小校孩子走出校園，與不同地區的學生互動學習，拓展視野與人際經驗。

「有環境、有專業、有課程、有成果，孩子自然會被看見，家長也會願意選擇」，林雁平說，未來將持續深化海洋教育、戶外教育、科技創客、英語與健康促進等課程，並強化與社區、專業機構及跨校夥伴的合作，讓每個走進校園的孩子，都能被看見、被陪伴、被成就。

新北市貢寮區和美國小今天迎接新生入學，全校學生人數從上學年的7人倍增到14人。圖／和美國小提供

新北市貢寮區和美國小今天迎接新生入學，全校學生人數從上學年的7人倍增到14人。圖／和美國小提供

新北市貢寮區和美國小今天迎接新生入學，全校學生人數從上學年的7人倍增到14人。圖／和美國小提供

新北市貢寮區和美國小在今天開學日，安排學生學生進行輕艇划槳練習。圖／和美國小提供