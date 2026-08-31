迎接新學期 環境部推動校園落實惜食減量與廚餘去化

隨著新學期即將開學，環境部提醒，目前學校集中供餐產生的廚餘於115年間尚可用於養豬，惟自116年起，校園廚餘將全面禁止養豬。環境部31日呼籲，各級學校與教育單位應及早調整營養午餐菜單配置，積極落實源頭減量及惜食環境教育，以減輕新學期後的廚餘清運處理負擔，並維護校園環境衛生。

為從源頭減輕後續去化壓力，並協助學校廚餘清理問題，環境部115年3月6日函教育部國民及學前教育署「校園廚餘管理及處理原則」，提供學校「源頭減量管理」之具體作法，包含菜單設計及用餐時間調整、剩食捐贈或學生帶回、廚餘瀝水等。並提供廚餘去化清運評估，原則由環保單位協助清除與媒合去化，教育單位除了要配合環保單位的分類與排出方式辦理外，最重要的任務還是透過推廣綠色飲食，確實做好源頭減量的工作。

依據環境部全國校園廚餘清運現況調查，廚餘清運模式主要分為三大類，分別為全數由清潔隊收運，或全數由團膳業者清運，以及混合模式（部分清潔隊、部分團膳業者）。在廚餘清運經費支應主要分為三類來源，分別為縣市政府編列預算，或廚餘清運費用內含於營養午餐餐費，以及隨水費徵收或免費。

環境部呼籲，地方政府依地方特性因地制宜擬定學校廚餘清運計畫，應確保營養午餐費用與廚餘處理費用脫鉤，避免影響營養午餐品質。學校產生之廚餘屬一般廢棄物，環保單位應依據轄內廚餘處理設施條件與量能，優先透過清潔隊清運至轄內廚餘處理設施，或協助媒合廚餘去化，協助學校廚餘清運處理。