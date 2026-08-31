影／高雄暴雨釀壽山國中地面隆起爆裂停課 4大技師急會勘明恢復上課

高雄鼓山區壽山國中校園第二棟教室後方道路，疑連日豪雨致土壤含水量暴增，邊坡地面隆起爆裂，校方昨晚緊急通報今天停課，上午市府及4大技師公會現勘確認校舍、擋土牆無安全疑慮，壽山國中、國小明天可恢復正常上課，不過幼兒園鄰近擋土牆邊坡、採取預防性搬遷，仍停課一天。

副市長林欽榮今天上午率工務、教育、水利局，以及土木、結構工程、建築、大地等專業技師公會到場現勘，確認校舍及擋土牆暫無安全疑慮，不過邊坡是否滑動、範圍及深度仍待進一步釐清。

工務局指出，經技師檢視校舍、擋土設施、邊坡及排水系統，並比對既有監測資料，校舍未發現結構性損壞，鄰近擋土牆也沒有結構破壞跡象，監測數值仍在安全範圍；第二棟校舍也已於2021年完成結構耐震補強。

至於柏油路隆起，大地技師研判關鍵仍是連日豪雨所致，大量雨水灌入土壤，造成地面含水量升高，宣洩不及，地下壓力跟著增加，造成土壤位移或擠壓，將上方柏油路面頂起，由於隆起處下方並非空心，現階段無路面突然塌陷疑慮，且與校舍仍有一段安全距離。

工務局表示，操場、籃球場及道路均有局部受損，豪雨期間大量逕流水、排水宣洩不及，第二棟後方道路隆起處並非主要逕流水區域，將再深入調查邊坡可能滑動的範圍、深度及真正成因。

壽山國中校長林宜家表示，上周五校方已發現校園部分路面出現小裂痕，當時也通報災損，由於開學在即，她昨下午與總務主任再度進入校園巡視，一到現場就發現路面隆起，巡到操場又發現操場出現裂痕。

林宜家說，隆起處位在第二棟教室後方擋土牆下方，由於是隆起、不是凹陷，無法判斷究竟是地基或邊坡造成，也擔心操場裂縫與路面隆起有關，基於安全考量今天停課。

林宜家表示，校區7年前就裝設「傾度計」監測邊坡，豪雨後校方立即調閱資料，數值都在安全範圍，目前壽山國中約196名學生，壽山國小因校舍改建，約140名學生，2年前起暫借壽山國中校園上課，全校12班師生、附設幼兒園及行政人員一併進駐，明天國中、國小將可恢復正常上課。

林宜家說，幼兒班教室靠近異常區域仍採「預防性搬遷」，明天再停課一天，把教室從第二棟左側搬至右側圖書館，再恢復正常上課。

林欽榮表示，現階段先替裂縫覆蓋防護，避免雨水繼續滲入，同時疏通排水溝、進行逕流水分流及導流，再釐清邊坡滑動範圍與成因，檢討排水及擋土設施。

他強調，校舍及擋土牆暫無結構安全疑慮，但仍會持續盯緊監測數據，在原因完全釐清前，不讓校園安全留下破口。

壽山國中第二棟教室後方擋土牆邊坡地面隆起爆裂。圖／高雄市工務局提供

市府及專業技師公會現勘確認教室後方邊坡安全。圖／高雄市工務局提供