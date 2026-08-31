快訊

大寶蔣得立建中休學赴美留學 蔣萬安曝原因：我跟太太都支持

記得帶傘！7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

籃球／「男模」呂政儒暗示將退役 開心享受親子時光

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市開學新制一次上路 午餐免費、學生每人一台iPad

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
港坪國小今天舉行115學年度第一學期始業式暨友善校園周宣導活動，嘉義市教育處長郭添財（右）到校關心開學情形。圖／嘉義市政府提供
港坪國小今天舉行115學年度第一學期始業式暨友善校園周宣導活動，嘉義市教育處長郭添財（右）到校關心開學情形。圖／嘉義市政府提供

嘉義市國中小今天正式開學，迎接115學年度，市府同步推出多項教育新措施，包括首度實施學生營養午餐免費、國小三年級至國中九年級每名學生配置1台iPad，並增設特教及資優班、增聘46名特教教師。嘉義市長黃敏惠表示，市府將從安心成長、適性學習、專業支持、智慧啟航及優質校園五大面向完善教育資源。

教育處長郭添財、副處長黃媛楟今天代表黃敏惠，分別前往港坪國小、嘉北國小及文雅國小迎接學生，了解各校入校動線、校園安全及開學整備情形。教師及導護志工也在校門口引導學生進入校園。

新學年度最直接影響學生及家長的措施，包括首度推動學生營養午餐免費政策，並續辦國中小及公立幼兒園每周2次「班班有鮮奶」。幼兒教育方面，新設1所非營利幼兒園，另增設、調整公立幼兒園2歲專班共4班，增加公共化教保服務量能。

特殊教育也擴大資源，國中小增設12班不分類身心障礙特教班、國中增設6班不分類資優班，增聘46名特教教師，並全面推動國中小設置特殊教育組及特教組長。

數位學習部分，市府表示，114學年度已達成「師師有平板」，115學年度再編列1億9700萬元，全面補助國小三年級至國中九年級學生每人1台iPad，希望讓數位工具融入日常教學，培養學生自主學習、科技應用及解決問題能力。

教師教學支持方面，國中小導師每周減授節數由4節增加至5節，兼任行政職務教師基本授課節數再調降2節；國中健體、藝術及綜合活動領域專任教師，每周授課節數也由19節降至18節。市府另調整寒暑假、第8節、課後照顧及學習扶助等鐘點費標準。

校園環境方面，新學年度將採購750套國產柳杉課桌椅，並預計補助擴充國中小運動社團至160個。郭添財表示，市立田徑場、西區全民運動館、白鷺鷥非營利幼兒園、幸福社區教保資源中心及家庭教育中心，也預計下半年陸續啟用，將教育服務由校園延伸至家庭及社區。

嘉義市國中小今天開學，文雅國小設置大型迎新布景，家長陪同孩子到校並留下開學紀念照。圖／嘉義市政府提供
嘉義市國中小今天開學，文雅國小設置大型迎新布景，家長陪同孩子到校並留下開學紀念照。圖／嘉義市政府提供

嘉義市教育處長郭添財（右）今天前往港坪國小迎接學生，並在開學始業活動中勉勵學子展開新學期。圖／嘉義市政府提供
嘉義市教育處長郭添財（右）今天前往港坪國小迎接學生，並在開學始業活動中勉勵學子展開新學期。圖／嘉義市政府提供

文雅國小迎接115學年度新學期，以大型充氣拱門布置校園入口，校方及相關人員共同迎接學生返校。圖／嘉義市政府提供
文雅國小迎接115學年度新學期，以大型充氣拱門布置校園入口，校方及相關人員共同迎接學生返校。圖／嘉義市政府提供

嘉義市國中小今天正式開學，學生齊聚活動中心參加開學始業活動，迎接115學年度新學期。圖／嘉義市政府提供
嘉義市國中小今天正式開學，學生齊聚活動中心參加開學始業活動，迎接115學年度新學期。圖／嘉義市政府提供

iPad 免費 學生

延伸閱讀

教師荒未退燒！嘉義市開學仍缺7名代理師　減授節數也推高人力需求

高虹安率竹市府宣布新竹好學2.0 陽交大、清大副校長出席力挺

免費營養午餐上路首日 新北2校自備便當人數大減、學生喊「很飽」

桃園婦幼教育福利再升級　凍卵、好孕、托育到營養午餐　全方位打造幸福城市

相關新聞

教長稱「聘老師是各縣市責任」 資深教師批蠻扯的、師荒已是國家危機

代理教師荒，開學有學校還找不到老師，教育部長鄭英耀今指出，教師聘任是各縣市政府的責任。屏東縣一名30多年教師獲悉後直呼「蠻扯的！」，教育部沒有長期師資培育計畫，應盤點各縣市政府缺哪些師資，才能在大學師資培育部分做好計畫，而不是將事情都丟給地方政府，師資荒面臨是國家危機。

中市免費營養午餐雙主菜有「L形大雞腿」 家長憂後續只剩豆芽菜

今天是開學日，台中市國中小免費營養午餐正式上路，並推出開學首周加碼「3天雙主菜」，第一天就端出砂鍋魚及台式L型大雞腿，不過孩子吃的開心，不少家長質疑「不要前面雙主菜，後面只剩豆芽菜」，更有教育人士擔憂後續菜色恢復，恐引發廚餘危機。

鄭英耀指教師聘任是地方責任 校長：聽了很心酸

今天國中小學開學日，全台仍有許多學校還在找代理教師，雲林縣仍有逾30名懸缺。教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任。雲林一位不具名校長表示，聽到部長說這句話「覺得很心酸」，以行政程序來說，確實是各縣市政府要盤點、招聘，但教師為何不願留下來，想進場的人為何裹足不前，教育部應該思考如何改善教育環境，進行整體檢討。

聘老師是各縣市責任？校長揭教師荒原因：應檢討師培制度

代理教師荒延燒，教育部長鄭英耀今天表示，教師聘任是各縣市政府責任。對此，高雄一位不具名校長認為，缺師不能只歸因地方找不到人，真正根源在師資培育制度改變，導致投入教職的人才庫縮水，應重新檢討師培制度，否則地方再怎麼招，只會陷入「想找也無人可找」困境。

開學全台缺師！北市校長直言開缺也招不滿 工作壓力大成主因

今天是開學日不過全台灣仍面臨大量缺老師問題，以台北市為例截至上周五仍有近50多缺額，學校只能以超鐘點或以短期代課教師先行代替，校長直言，很多學校開學就算繼續開缺也招不滿，最大問題就是沒人願意當老師，不僅僅是經濟問題還包含工作上的壓力，呼籲政府仍應關注該問題，給予教育現場更多協助。

教長稱「聘老師是各縣市責任」？校長揭找不到教師3原因

代理教師荒延燒，教育部長鄭英耀今指出，教師聘任是各縣市政府的責任。台中一名不具名校長指出，教師聘任確實是地方權責，不過第一線教育現場遇到融合教育、校事會議濫訴多，加上年金改革衝擊，都讓教師心灰意冷，也導致年輕人不願從事教職，讓地方陷入找不到教師的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。