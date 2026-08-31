嘉市開學新制一次上路 午餐免費、學生每人一台iPad

嘉義市國中小今天正式開學，迎接115學年度，市府同步推出多項教育新措施，包括首度實施學生營養午餐免費、國小三年級至國中九年級每名學生配置1台iPad，並增設特教及資優班、增聘46名特教教師。嘉義市長黃敏惠表示，市府將從安心成長、適性學習、專業支持、智慧啟航及優質校園五大面向完善教育資源。

教育處長郭添財、副處長黃媛楟今天代表黃敏惠，分別前往港坪國小、嘉北國小及文雅國小迎接學生，了解各校入校動線、校園安全及開學整備情形。教師及導護志工也在校門口引導學生進入校園。

新學年度最直接影響學生及家長的措施，包括首度推動學生營養午餐免費政策，並續辦國中小及公立幼兒園每周2次「班班有鮮奶」。幼兒教育方面，新設1所非營利幼兒園，另增設、調整公立幼兒園2歲專班共4班，增加公共化教保服務量能。

特殊教育也擴大資源，國中小增設12班不分類身心障礙特教班、國中增設6班不分類資優班，增聘46名特教教師，並全面推動國中小設置特殊教育組及特教組長。

數位學習部分，市府表示，114學年度已達成「師師有平板」，115學年度再編列1億9700萬元，全面補助國小三年級至國中九年級學生每人1台iPad，希望讓數位工具融入日常教學，培養學生自主學習、科技應用及解決問題能力。

教師教學支持方面，國中小導師每周減授節數由4節增加至5節，兼任行政職務教師基本授課節數再調降2節；國中健體、藝術及綜合活動領域專任教師，每周授課節數也由19節降至18節。市府另調整寒暑假、第8節、課後照顧及學習扶助等鐘點費標準。

校園環境方面，新學年度將採購750套國產柳杉課桌椅，並預計補助擴充國中小運動社團至160個。郭添財表示，市立田徑場、西區全民運動館、白鷺鷥非營利幼兒園、幸福社區教保資源中心及家庭教育中心，也預計下半年陸續啟用，將教育服務由校園延伸至家庭及社區。

嘉義市國中小今天開學，文雅國小設置大型迎新布景，家長陪同孩子到校並留下開學紀念照。圖／嘉義市政府提供

嘉義市教育處長郭添財（右）今天前往港坪國小迎接學生，並在開學始業活動中勉勵學子展開新學期。圖／嘉義市政府提供

文雅國小迎接115學年度新學期，以大型充氣拱門布置校園入口，校方及相關人員共同迎接學生返校。圖／嘉義市政府提供