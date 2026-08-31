技師現勘高雄壽山國中 建物及擋土牆暫無安全疑慮

受豪雨影響，高雄市壽山國中校區出現地坪隆起及局部裂縫等情形，市府今天邀專業技師現勘，認為目前校舍建築物及擋土牆暫無安全疑慮，表示將持續監測，並辦理排水導引及相關防護措施。

高雄市副市長林欽榮今天率市府工務局、教育局、水利局，並邀高雄市土木技師公會、高雄市建築師公會、高雄市結構工程工業技師公會及中華民國大地工程技師公會前往壽山國中勘查，針對校舍、擋土設施、邊坡及排水系統進行全面檢視。

工務局會後新聞稿表示，壽山地區地質條件特殊，校區過去即曾針對邊坡設置監測系統。此次豪雨後，專業技師比對既有及最新監測數據，目前建築物未發現明顯結構性損壞，相關監測數值亦在安全範圍內。

但受豪雨影響，專業技師認為，地下水位上升及大量地表逕流水可能影響邊坡穩定及校園鋪面，後續仍須持續監測，並進一步釐清邊坡滑動範圍、深度及成因。

專業技師並指出，校區操場、籃球場及道路局部受損，初步研判與豪雨期間大量逕流水及排水宣洩不及有關，建議優先改善校園排水系統，將逕流水適當分流、導流至既有排水設施，並針對裂縫區域先覆蓋防護，減少雨水持續入滲及沖刷。

針對第二棟教室後方道路局部隆起情形，依現場勘查及既有監測儀器數據，目前鄰近擋土牆尚無結構破壞情形，校舍亦未發現明顯結構性損壞。但因該處並非主要逕流水區域，專業技師建議仍應進一步調查邊坡滑動範圍、深度及成因。

另外，考量第二棟教室左側鄰近擋土牆，基於安全優先及預防原則，依專業技師工會代表建議採取預警性措施，將暫停使用第二棟教室左側一樓3間教室空間，並將原使用之兩班幼兒班，採取預防性移至同棟一樓右側圖書館空間安置使用。

針對後續改善，林欽榮要求相關單位儘速釐清邊坡滑動範圍及成因，並通盤檢討校區排水系統及邊坡擋土設施，依監測及專業分析結果研擬補強或改善方案；所需緊急搶修及後續工程經費，由教育局盤點並簽市府動支，加速進行。