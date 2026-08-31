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台東營養午餐免費擴大至私校 導師及教保員也納入
今年2月起，台東縣公立國中小學生可享免費營養午餐，今天是115學年第一學期開學日，副縣長王志輝與教育處長蔡美瑤前往台東市光明國小陪同學童用餐，縣府宣布免費政策擴大至私立國中小學生，以及公立國小附設幼兒園、縣立專設幼兒園的陪餐導師及教保員，將有更多學童及教學現場人員受惠。
王志輝指出，這學期持續擴大補助範圍，營養午餐價格也比照台北市，國小從每餐56元調升至70元、國中從每餐56元增至75元。
新學年度起，全縣營養午餐強化食材品質管理，包括豬肉及雞肉一律使用具CAS優良農產品標章產品，雞蛋全面採用洗選蛋，從食材源頭落實食安管理，為學童健康把關。副餐原本一星期一次水果，每星期再增加一次乳製品、豆漿或水果。
教育處估算指出，免費營養午餐擴大補助範圍，私立國中小學生300人，以及公幼師生或教保員340人納入補助，合計640人，預算增加465萬元。
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