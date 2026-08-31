新北免費營養午餐開學日上路 全市32.3萬名學童受惠

今天是開學日，新北市今天起全面推動公私立國中小免費營養午餐，全市32.3萬名學童受惠。市長侯友宜開學日走進校園關心供餐情形，與學童一同用餐，品嘗融入在地食材的特色午餐。教育局也同步派員訪視314所公私立國中小，從供餐、食安到菜色品質全面掌握，讓孩子吃得安心又健康。

「免費，品質絕不能打折！」侯友宜說，新北推動免費營養午餐，不只是減輕家庭經濟負擔，更要讓每個孩子都能享有營養、安全且美味的餐食。配合每週5天「在校用餐再放學」，持續鼓勵學校依季節選用新鮮食材，並將在地特色食材及異國料理文化融入菜單，讓營養午餐成為生活教育的一環，孩子從餐桌認識土地、體驗文化，也養成健康飲食習慣。

為確保開學首日供餐順暢，教育局今日全面動員派員實地訪視314校，從打餐動線、餐食溫度、環境衛生到菜色品質逐一檢視；開學前也完成團膳業者及自立午餐廚房查核，並將油品安全列為校園午餐查核重點，從源頭到餐桌層層把關，確保學生吃得安心、家長放心。

教育局長張明文表示，一頓讓孩子喜歡的營養午餐，需要營養師、校廚及學校團隊共同合作。教育局持續透過學校營養師專業社群、增能研習及校廚料理研習，從菜單設計、營養搭配到料理實作，持續提升第一線供餐團隊專業能力，也依學生用餐回饋調整菜色，讓健康飲食更貼近孩子口味，兼顧營養與美味。

教育局指出，免費營養午餐不只是餐費補助，更是從學生健康、家庭支持到教育公平的重要政策。未來將持續完善食安管理、菜單設計及供餐專業，讓每個孩子不因家庭條件不同，都能在校享有安全、營養且有品質的午餐，從日常飲食打好健康基礎，也讓學校成為支持孩子安心學習的重要力量。

今天是開學日，新北市即日起全面推動公私立國中小免費營養午餐，全市32.3萬名學童受惠。圖／新北市教育局提供