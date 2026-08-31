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嘉縣免費營養午餐每餐補助62元 2.7萬名學生受惠

中央社／ 嘉義縣31日電

嘉義縣自115學年度起，全面推動所屬公立高中、國中及國小學生免費營養午餐政策，每人每餐補助新台幣62元，共2萬7600名學生受惠，每年經費投入3億4224萬元減輕家長經濟負擔。

開學了，嘉義縣這學期開始實施所屬高中、國中、小學免費營養午餐政策，縣長翁章梁上午特別到朴子市祥和國小視察營養午餐供應、廚房作業情形，並到班級教室與學生共進午餐。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉義縣在新學年度推動免費營養午餐政策，除了減輕家庭負擔，也希望讓孩子在校園內享用營養均衡的午餐。縣府也提高每餐補助標準，希望學校有更充足的條件規劃多元菜色，讓孩子每天吃得營養、安心，也讓家長更加放心。

祥和國小表示，開學日菜單包括五穀米飯、健康滷雞腿、什錦炒蛋、炒地瓜葉、冬瓜排骨湯、蘋果、國產履歷豆漿及活力堅果，食材優先採用在地化食材與「三章一Q」等國產可溯源食材，讓孩子開學第一天便能享用豐富又安心的午餐。

此外，祥和國小為今年嘉義縣首批完成老舊廁所改善的學校之一，翁章梁今天同時也參觀校內老舊廁所改善成果。教育處長李美華表示，此次整修除改善原有設施、通風及採光，也規劃性別友善廁所，不以傳統男女二元區隔作為唯一考量，在保障隱私與安全的前提下，回應不同使用者的實際需求。

李美華說，縣府向教育部爭取「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」經費，104年至113年已投入3億5000餘萬元；114年至116年另規劃投入約2億8400萬元，補助97校99棟校舍廁所進行改善，兩階段總經費超過6.3億元。

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