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開學首日新北警強化交通疏導維安 加強取締惡性違規及未禮讓行人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
板橋警分局至板橋國小執行護童勤務。記者黃子騰／翻攝
板橋警分局至板橋國小執行護童勤務。記者黃子騰／翻攝

今天是開學日，新北市警局為守護學童上、放學安全，期前即規劃開學護童勤務，今天各分局、婦幼隊及交大警力全面啟動各國民小學校園周邊交通疏導、取締惡性交通違規及安全維護工作，營造安全、安心、友善的學習環境。

新北警表示，警方於開學首日將依各校學生上、放學時間及校園周邊交通特性，彈性調整護童勤務時段，並整合警政、教育及社區資源，結合學校教師、導護志工、警察及社區民力，於校門口、主要通學路線及易壅塞路口加強勤務部署，且將針對校園周邊未依規定禮讓行人等影響通行安全之行為加強執法。

新北警呼籲駕駛人行經校園周邊應減速慢行，遇學童及行人穿越道路時務必停讓，共同守護學童的每一步。也提醒學童遵守交通規則，專注過馬路勿低頭滑手機，掌握停、看、聽原則。新北警將持續與教育局、學校、家長及社區攜手合作，落實警察守安全、市府顧健康、全民護學童的決心。

婦幼警察隊於光復國小執行護童勤務。記者黃子騰／翻攝
婦幼警察隊於光復國小執行護童勤務。記者黃子騰／翻攝

行人 維安 新北

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