老師呢？雲林開學日仍缺33人 校長揭「網路公審」成教師逃離原因

今天國中小學開學日，雲林縣仍有學校找不到老師，依縣府教育徵才公告，國中小學及縣立高中有33名代理教師懸缺，其中蔦松藝術高中國中部尚有5名缺額，全縣最多。教育處表示，開學課程不受影響，另傳出少數代理教師在暑假應聘卻在開學前離職，將請學校列為觀察名單。一名校長指出，當前教育環境日益嚴苛，甚至有家長、學生在網路公審教師，教育環境若無制度性改革，缺師潮只會日益嚴重。

縣府教育徵才公告，雲林縣截至今天仍有33名代理教師懸缺，包括國小14名、國中17名、縣立高中2名，其中蔦松藝術高中國中部尚有5名缺額，包含國文、數學、理化、音樂科目，全縣最多。蔦松藝術高中校長吳國瑞表示，幾乎全台都面臨教師找不到的現況，學校因為地處偏遠，可能因此召募不易，開學課程暫無影響。

麥寮高中及國中部物理及生活科技代理教師今進行第24次招考，校長吳政憲表示，自然科教師近年真的不好找，老師都往業界跑，幸好主科老師願意多兼課，課程不受影響。

教育處表示，少數代理教師暑假起聘，暑假領薪後，卻在開學前辭職，將研議若無服務事實，請學校列為觀察名單，也會督促學校在暑假期間善用人力。

不願具名校長指出，當前教育環境日益嚴苛，過重的行政負擔、親師關係緊張與缺乏保障的體制，加上越來越多家長、學生在未釐清事情之前，動輒上網發文公審教師，都會讓許多優秀人才望而卻步，引發前所未有的「缺師潮」。

他表示，師資缺口不僅加重在職教師負擔，更直接衝擊教學品質與學生權益，教育環境亟需制度性改革，否則缺師潮只會日益嚴重。