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免費營養午餐上路首日 新北2校自備便當人數大減、學生喊「很飽」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
學生們盛完餐點後安靜的在座位上用餐。記者黃子騰／攝影
學生們盛完餐點後安靜的在座位上用餐。記者黃子騰／攝影

新北市國中小免費營養午餐今天上路，首日各校供餐正常，原本自備便當學生明顯減少。板橋中山國中7年級自備便當人數從去年的30人降至今年僅1人，江翠國小則從之前約180人降至6人。學生也多給予正面評價，表示營養午餐「很夠、很好吃」。

新北市教育局表示，免費營養午餐政策自115學年度起正式實施，預計嘉惠約32.3萬名學生，每年投入約48.4億元，每餐補助75元，其中包含原由家長負擔的60元午餐費及15元食材品質補助。為確保政策如期推動，115年度所需經費先以墊付方式辦理，並於116年度納入預算編列，確保政策無縫接軌。相關經費定期撥付各校，專款專用於學生午餐，盼減輕家庭負擔，也讓學生安心用餐。

板橋江翠國小校長柯志賢表示，全校有1800名學生，過去約有一成、180名學生選擇自備午餐。今天免費營養午餐上路第一天，僅剩6名學生自備，絕大多數學生都改吃學校供應的營養午餐。柯志賢認為，免費營養午餐政策確實有效果，大幅減輕家長負擔，讓家長普遍有被照顧到的感受。

至於家長及學生關心的菜色品質，柯志賢強調，免費午餐的餐點完全沒有縮水，菜色不但維持原有品質，每道食材也有產銷履歷，家長還可透過新北校園通APP查看下個月菜單，以及當天實際供應餐點的照片，增加資訊透明度。

政策上路首日，中山國中校長林建成表示，該校是滿額學校，每個年級約有千名學生，全校3個年級每天供餐將近3000份。以7年級新生為例，去年調查約有30名學生選擇自備便當、不訂學校午餐，今年新生調查卻僅剩1人自備，顯示免費營養午餐政策上路後，學生用餐意願明顯提高。至於8、9年級學生用餐情形，校方今天也將發放調查表進一步統計。

林建成說午餐份量會依各班需求客製化提供，校方也依114學年度每月進行用餐滿意度調查，結果顯示約8成學生可接受現有廠商提供的餐點。學校每月召開審菜單會議，依學生回饋在符合營養均衡前提下調整以提高學生用餐意願。

關於原本收午餐費等行政工作是否減輕，林建成指出，過去主要是處理學生午餐費收取、催繳及退費等業務，如今雖減少收費相關工作，卻增加學生外出比賽、戶外教育時的餐費核銷，以及掌握導師出缺勤、申報誤餐費等行政作業，且免費午餐後經費核銷方式與過去不同，仍需花時間熟悉相關流程。

記者在學校實地觀看學生用餐狀況，許多學生對於今天的營養午餐份量跟口味都給予正面評價，學生吃完後都表示「很夠」、「很好吃」。就讀6年級的1名男同學被問到免費午餐是否吃起來更美味時，靦腆笑著說「會」，並表示可以減輕家長負擔，但「絕對不能浪費」，學校也都有做宣導。

教育局表示，政策上路首日各校午餐供應正常，已派員實地訪視掌握午餐供應及學生用餐情形。預估免費午餐實施後，整體用餐人數可提升約一成，並要求學校依學生營養需求、在地食材及區域條件規劃採購，未來也可彈性增加雙主菜、在地優良食材及水果供應頻率，在減輕家長負擔同時持續維持午餐品質。

江翠國中1800名學生在免費營養午餐上路後，僅剩6名學生選擇自備。記者黃子騰／攝影
江翠國中1800名學生在免費營養午餐上路後，僅剩6名學生選擇自備。記者黃子騰／攝影

負責盛飯菜的同學戴上手套及網帽保持衛生。記者黃子騰／攝影
負責盛飯菜的同學戴上手套及網帽保持衛生。記者黃子騰／攝影

男同學說免費營養午餐可以減輕家長負擔，但「絕對不能浪費」，學校也都有做宣導。記者黃子騰／攝影
男同學說免費營養午餐可以減輕家長負擔，但「絕對不能浪費」，學校也都有做宣導。記者黃子騰／攝影

負責打飯的學生幫每個同學盛飯跟菜。記者黃子騰／攝影
負責打飯的學生幫每個同學盛飯跟菜。記者黃子騰／攝影

中午12時前工作人員已將營養午餐送至各教室。記者黃子騰／攝影
中午12時前工作人員已將營養午餐送至各教室。記者黃子騰／攝影

負責盛飯菜的同學戴上網帽、手套保持衛生。記者黃子騰／攝影
負責盛飯菜的同學戴上網帽、手套保持衛生。記者黃子騰／攝影

營養午餐 新北 板橋 便當

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