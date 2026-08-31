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新北開學日免費營養午餐上路 鮮奶幸福周擴大至國中

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市教育局今天派出駐區督學及行政團隊走訪校園，關心學生開學適應、校園安全及供餐情形。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今天派出駐區督學及行政團隊走訪校園，關心學生開學適應、校園安全及供餐情形。圖／新北市教育局提供

今天開學日，新北市教育局今天同步派出駐區督學及行政團隊走訪校園，關心學生開學適應、校園安全及供餐情形，今年開學日也實施兩項新措施，包括全市國中小正式全面實施免費營養午餐，「新北鮮奶幸福周」則從幼兒園及國小擴大至國中，讓營養照顧再延伸。

坪林國小今天安排新生走過「智慧門」、敲響「幸福鼓」，並準備象徵包容、勇敢、閱讀等祝福的「新生八禮」，再透過校園闖關帶著孩子認識校園；上林國小則以「友善校園、快樂學習」為主軸，將反霸凌、新廁所使用禮儀、健康飲食及資源回收等生活教育融入闖關活動，透過混齡互動，讓新生邊玩邊熟悉校園生活。

教育局表示，從幼兒園進入國小，孩子在生活作息、學習方式及人際互動上都會面臨新的挑戰，因此開學前後兩週是學生適應的重要階段，各校將透過導師觀察、輔導團隊及親師合作，掌握學生的學習與情緒狀況，若發現需要協助的孩子，也會及早提供支持。

今天也是新北市免費營養午餐正式上路首日，全市公私立國中小約32.3萬名學生受惠。教育局指出，開學前各校自立廚房及中央餐廚已完成環境清消、設備檢測及供餐準備，今天由駐區督學及行政團隊到校了解供餐情形，從供餐動線、餐點品質、衛生安全、油品使用到食材溯源等項目逐一確認，確保學生開學第一天就能吃得安心。

此外新北鮮奶幸福周今年也首度擴大到國中階段，服務對象涵蓋全市約43萬名2歲至國中學生，每周可兌領1瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，寒暑假也不中斷，讓學生在日常生活中持續獲得營養補充。

教育局表示，新學期除了關注學生學習，也將持續從校園安全、營養餐食、友善校園及心理支持等面向提供完整照顧，陪伴學生從開學第一天開始，逐步收心、適應新環境，安心迎接新學期。

坪林國小今天安排新生走過「智慧門」、敲響「幸福鼓」。圖／新北市教育局提供
坪林國小今天安排新生走過「智慧門」、敲響「幸福鼓」。圖／新北市教育局提供

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