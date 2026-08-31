小一開學家長「捨不得走」 校長3建議：書包自己背、早餐在家吃

今天是國小開學日，彰化各警分局同步啟動護童勤務，許多家長陪著小一新生進校熟悉環境，甚至直到上課鐘響仍捨不得離開。為避免開學第一天家長、學生大量湧入造成校園混亂，也讓課堂能順利進行，彰化也有學校提前在周末舉辦迎新活動，讓親師生先熟悉環境。

花壇國小去年起將迎新活動提前到周末舉辦，校長詹雪梅表示，考量開學第一天事務繁雜，若家長、學生同時大量進入校園，容易讓行政「大癱瘓」，加上不少家長得特別請假陪孩子上學，因此提前舉辦迎新，讓家長先了解校園環境，也有助於開學第一天課堂正常進行。

詹雪梅在迎新活動時也提醒家長，小一是孩子成長的重要階段，家長要適時放手，培養孩子獨立，不必當孩子的「書僮」，不用幫孩子揹書包。她也建議家長協助孩子準備裝滿水的水壺，避免早上飲水機排隊人潮，早餐則最好在家吃完再到學校，避免因校內課程緊湊，孩子忙到中午才發現自己沒吃早餐。

花壇國小今天開學日仍開放家長進班，讓家長確認孩子座位等基本事項，不過校方僅開放前三天讓家長陪同進校，之後則希望家長送到校門口即可。

不過，小一新生家長的焦慮仍可見一斑，許多學校都有家長擔心孩子，甚至直到上課鐘響，還趴在教室外欄杆觀察孩子，難免影響師生上課。詹雪梅說，校方通常會先透過廣播提醒，再由老師巡視、柔性溝通，協助家長降低焦慮，也讓孩子逐漸學習獨立。

此外，開學第一天全縣也啟動護童勤務，彰化縣警察局婦幼警察隊、彰化分局及彰化護少年婦幼協進會今天前往彰化市平和國小，進行護童及婦幼安全宣導。

副縣長周傑表示，彰化縣共有173所國小，其中99所申請護童專案，今天警察局共出動212名警力及207名護童志工，共同執行護童勤務，守護學童上、放學安全。