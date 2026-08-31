開學日 桃園平鎮警強化25校通學路線交通安全 塞車段加派警力

今天是新學期開學日，花蓮縣國中小師資大致到位，但仍有部分缺額待補，縣府教育處統計，全縣24所國中及101所國小，目前國中教師缺額36人、國小12人，合計48人。教育處表示，將先以教師超鐘點及代課方式因應，必要時再加開教師甄試。

2026-08-31 09:42