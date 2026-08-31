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開學日 桃園平鎮警強化25校通學路線交通安全 塞車段加派警力
國中小學開學第一天，桃園市平鎮警分局同步啟動護童勤務，針對通學動線及易壅塞路段配置警力，加強交通疏導與安全維護，陪伴學童安心踏入校園。
開學日上午，校園周邊接送車流明顯增加，警方派員在校門口及主要路口協助維持交通秩序，也配合學校導護老師、志工共同引導學童安全穿越道路，並針對違規停車、未依規定停讓行人等影響通學安全行為加強勸導及執法，降低人車交織可能衍生的事故風險。
分局長李維振表示，平鎮區目前有4所高中、7所國中及14所國小，開學期間家長接送車潮集中，學童對於道路環境及交通風險的判斷能力也較不足，因此警方將校園周邊列為重點勤務區域，提高見警率並適時疏導車流。
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