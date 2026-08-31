都會區名校也缺老師！新北海山高中校長親自上陣教數學

今天開學日，全台各地教師人力不足，不只偏鄉學校，連位於新北板橋都會區的傳統名校海山高中也出現師資缺口。海山高中校長葉俊士因校內數學教師不足，今天開學首日，暌違約7、8年再次站上講台教授8年級數學。葉俊士表示，今年學校招聘教師的情況確實有不同，目前國文、數學及特殊教育各缺1名教師，感謝其他同仁願意分攤課務，全校教師平均每人超鐘點約3節，同仁都這麼努力，這個缺口「一定要用雙手接下來」。

葉俊士表示，海山高中因位處都會區、交通便利，教師及代理代課教師招聘狀況大致沒有問題，但今年情況確實有明顯不同。

葉俊士說，今年學校目前仍缺國文、數學及特教教師各1名，加上其他課務調整，總計仍有4名教師缺額，由於學校規模較大，校方目前先與現有教師溝通，由老師們分攤部分課務，全校平均每名教師約增加3節超鐘點課程負擔不小，身為數學老師出身的他，只好加入補位行列，減輕第一線教師的負擔。

葉俊士今天開學首日上午就走進教室，一口氣上了兩堂數學課，自己本來就是數學老師，也一直很喜歡上課，過去因行政工作大約已有7、8年沒有正式站上教學現場，這次重新拿起粉筆，除了自己確實喜歡教學，也希望「做個sample」，不要讓所有課務壓力都落在第一線教師身上。

對於重新站上講台的感受，葉俊士則笑說「OK啦」，自己也是很喜歡與學生互動，他也大讚學生表現很好，至於學生看到校長親自來上課是否會緊張，他則笑說自己不清楚，倒是有其他班級學生問「為何不是校長教我們」。

葉俊士指出，目前學校採取教師超鐘點方式因應師資缺口，但超鐘點仍有法規上限，國中教師最多超鐘6節、高中教師最多超鐘9節，若超過上限就必須報教育局核准，今年校內確實已有主任超過上限。