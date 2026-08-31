開學日「恐龍」迎新 少數新生分離焦慮不放手 老師抱進學校

今天115學年度第一學期開學，南彰化縣各警察分局同步展開「護童專案」，有的國小別出心裁出動恐龍、搭起「蔥」明門迎接小朋友，即使開學日前各校先舉辦新生活動，仍有新生出現「分離焦慮症」哭著、拉著不肯離開父母，由老師連哄帶騙甚至抱進學校。

各警分局規劃警力執行護童及交通疏導勤務，加強維護校園周邊重要路口安全，上午不到7點進駐各國小，為增加親切感，警分局準備鉛筆、卡通鑰匙圈等小禮物送給小朋友，或設計有獎問答贈送小禮物，對於家長則宣導反詐騙、交通安全、婦幼自我保護等觀念，提醒家長和用路人行經校園周邊及行人穿越道時務必減速慢行、禮讓行人。

埔心國小校長吳晟城、溪湖警分局長曾裕景、彰化縣警察局義交大隊長許增鏞、社區志工徐劉惠蘇等在校門口歡迎小朋友上學，兩名六年級學童自告奮勇穿恐龍裝迎接同學和學弟妹；許增鏞表示，埔心國小在市區交通要道，上下班時間車流量大，交通安全格外重要，護童專案不只針對家長和學童，同時提醒民眾經過學校門口應特別提高警覺。

各國小在開學日舉辦新生活動，南彰化小校因新生人數較少，校長和老師都曾家訪、見過新生，但今少數新生仍出現分離焦慮症，在校門口哭著不肯鬆開爸爸或媽媽的手，老師哄新生進學校看讀繪本、看卡通，「讀完、看完」爸爸媽媽就來接回家，也有新生說什麼都不妥協，老師只好抱他們「先進學校再說」。

芳苑、北斗、員林、田中警分局今執行「護童專案」，以北斗警分局為例，在校園周邊重要路口執行交通疏導和安全維護，並與導護媽媽、志工相互配合，協助引導人車通行、維持校門周邊交通秩序，透過警民合作，共同守護學童上下學安全。

彰化縣芳苑警分局開學日護童專案，分局長黃一航（右）和員警迎接小朋友上學。圖／芳苑警分局提供