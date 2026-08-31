科技業搶才 台東縣國中小仍缺36師、自然科最慘

科技業搶人才，缺師壓力燒進校園。台東縣在開學日國中小仍缺36名代理教師，其中國中缺27人，尤以自然領域、特教各缺6人最嚴峻，教育處表示，今年正式、代理教師報考人數均顯著下滑，自然科人才更因科技業磁吸效應，讓學校徵才難度升高。

台東縣教育處指出，國小代理教師尚缺9人，包括一般教師5人、專任輔導教師4人；國中缺額則有27人，其中自然領域6人、特教6人、國文科5人、社會領域4人、數學科3人，其他類科3人，國中師資缺口較國小更為明顯。

國中教學強調學科專業化，各科具有一定專業門檻，師資難以由其他科別跨科替代，今年正式教師及代理教師報考人數均顯著下滑，其中又以自然領域最為嚴峻。

教育處進一步分析，具備自然領域專業背景的人才，同樣是科技產業搶才的對象，相關背景人才選擇進入科技業，然而教職在薪資成長及工作負荷等條件上，人才市場欠缺競爭力，讓自然領域教師招募更加困難。

除自然科缺師外，專任輔導教師也供不應求，教育處表示，因應學生輔導法修正，各校依法須逐年補足專任輔導教師缺額，但目前師資培育體系產出量能仍顯不足，導致各校招聘困難，從缺額來看，國小9名代理教師缺，就有4名為專任輔導教師。

面對缺師問題，教育處強調，現階段以保障學生受教權為優先，調整校內現職教師課務，包括透過現職教師超鐘點授課、邀請優秀退休教師回校兼代課，以及積極甄聘代課教師，搭配校內回兼與兼輔機制，確保學生課務及輔導工作不受影響。

教育處說，儘管教師甄選已面臨錄取不足甚至無人報考困境，台東明年仍將持續辦理正式教師甄選，並積極提報公費生名額，希望從師資源頭提前布局，增加穩定師資來源，降低缺師對校園教學衝擊。