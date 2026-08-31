龜山分局特別規劃上午7時至8時學生到校熱門時段加強交通疏導，並將各級學校周邊限制性停車格淨空，以利家長能順利暫停讓學童下車就學。圖：警方提供

又是新學期的開始，桃園市龜山警分局今(31)日為維護學童、家長及行人安全，特別針對轄內國小、國中及高中等各級學校規劃交通疏導崗哨及機動交通巡邏要點，特別規劃上午7時至8時學生到校熱門時段加強交通疏導，並將各級學校周邊限制性停車格淨空，以利家長能順利暫停讓學童下車就學。

龜山分局加強宣導交通安全觀念。圖：警方提供

為維護行人安全，龜山分局長張鶴瓊親自率隊至龜山國小、幸福國小現場向家長們進行交通安全宣導工作，並與校長一起發放攜帶式沖泡咖啡。

收到咖啡的家長及孩童表示好開心，警方期許市民持續遵守交通規則，共同維護交通安全。

張鶴瓊呼籲，家長接送學童應遵守員警及導護志工引導，切勿併排停車、行經校園周邊，應減速慢行，並應禮讓行人及學童，讓大家快快樂樂上學，平平安安回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警開學日啟動護童專案 發咖啡宣導交通安全