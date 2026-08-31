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開學日桃園龍潭警執行護童專案 強化通學廊帶安全
暑假結束新學期開始，桃園市龍潭警分局今日開始執行「護童專案」，全面維護6所國中、13所國小通學安全，也讓學生從學齡起就塑造良好交通安全觀念。
警方期望暑假過後，迅速及加強家長及學童們複習校園周邊交通安全須知，龍潭警方除了於各級學校周邊規畫交通疏導、巡邏及守望等勤務，也配合義交人員、婦女志工及校園導護人員，持續加強守護上、下學安全。分局長施宇峰同時規畫加強違規停車取締，增加校園周邊路口取締車不禮讓行人違規的密度；另呼籲家長接送學童應守法和選擇安全停車空間，切勿貪圖方便違規停車，路口處應減速慢行優先讓行人通行。
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