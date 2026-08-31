鍾東錦率警迎開學 化身導護志工共同守護學童安全

今天是國民小學新學期開學日，為因應開學第一天人車流量增加，苗栗縣警察局一早就出動守護警力150餘名，全面強化校園周邊安全維護勤務，縣長鍾東錦也前往校門口，化身導護志工，共同守護學童安全。

今天一早，各小學周邊重要路口及家長接送區，都有員警在現場加強交通疏導與巡邏密度，讓學童於上、放學路上多一分守護、多一份安心。鍾東錦也到苗栗市文華國小關切學童上學情形，並在校門口、路口擔任導護志工，陪伴學童們平安踏出開學第一步，以實際行動展現守護學童安全的決心。

警察局婦幼隊及交通隊警員，也利用開學首日，在校園門口向學童及家長宣導婦幼及交通安全事項，尤其提醒學童使用網路時要「個資保密－切勿任意透漏個人資訊」、「多方查證、勿聽指示－收到陌生訊息、帳號或群組，應和信任的大人討論及查證」、「求助管道－在網路上受到恐嚇、威脅或私密影像外流等狀況，立即向警察求助」。

此外，9月份是「全國交通安全月」，交通隊以「停讓文化、機車安全」為主題，呼籲家長及學童遵守「車輛慢看停－路口減速、暫停，讓行人優先通過」、「行人安全行－遵守號誌、走行人穿越道、專心過路不分心」、「騎車毋通趕，停讓保平安」，讓我們共同維護學童上、下學安全。

苗縣警局長李忠萍表示，校園與婦幼安全一直是警方重點工作，除了開學日全面啟動護童勤務，警方將持續與轄區各校保持聯繫，適時規劃勤務、提供必要協助，建構綿密的校園安全防護網，確保治安與交通零死角。