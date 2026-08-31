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下課即度假也招嘸人 高雄那瑪夏民權國小偏鄉師3招落空

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻／高雄即時報導
那瑪夏區民權國小在臉書以「在雲端綠建築中教學」為題徵才。記者徐白櫻／翻攝
那瑪夏區民權國小在臉書以「在雲端綠建築中教學」為題徵才。記者徐白櫻／翻攝

高雄學校開學日師資仍未完全到位，位處偏鄉那瑪夏區民權國小在臉書急徵代課教師，校方開出每周24堂課、每堂405元，月薪實領可突破4萬元，還提供宿舍，報名截止落在今天上午9時30分，現場卻「等嘸人」，無人報考。

民權國小昨天在臉書以「在雲端綠建築中教學」為題徵才，強調工作內容單純，以授課為主，沒有行政工作干擾，下課即是度假，並提供住宿資源，吸引有意投入偏鄉教育的人才。

這次甄選為國小代課教師已進入第三次招考，報考資格放寬至大學以上各系所畢業即可報名，學校也提供教職員宿舍申請，以降低外地教師前往偏鄉任教的住宿負擔。

校方從7月掛網徵才，即使祭出「月薪逾4萬元」、「無行政工作」及「可申請宿舍」等條件，仍一路招考至開學日。

今天上午報名時間截止無人現身報考，校方坦言，學校位於那瑪夏山區，長久來代理代課教師本來就招募不易，師資招募面臨極大挑戰。

校方表示，這次職缺是藝文等科目，第三招無人報名，會繼續公告下一招，直到招到人為止，也會祭出更多誘因，包括提供住宿申請及提高授課堂數，希望盡快補足人力，避免師資缺口影響新學期教學。

那瑪夏 偏鄉 高雄 開學日 徵才 偏鄉教育 教師荒

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