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開學日到！中壢警動員11派出所、交通中隊護童安全返校

桃園電子報／ 桃園電子報

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隨著暑假正式劃下句點，115學年度上學期在今日熱鬧揭幕。圖：警方提供

隨著暑假正式劃下句點，115學年度上學期在今(31)日熱鬧揭幕。桃園市中壢區各國小校門口一大早就擠滿了返校的學童，校園周邊再度響起久違的歡笑與問候聲。為了讓孩子們能平平安安地上學，中壢警分局特別在開學首日，同步啟動轄區內23所國小的「安全護童專案」，動員11個派出所與交通中隊警力，在各校周邊進行交通疏導與巡守。

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中壢警分局特別在開學首日，同步啟動轄區內23所國小的「安全護童專案」。圖：警方提供

上學時間也正好是上班族的通勤尖峰時段，青埔國小等校周邊的車流量較大。為了避免家長臨時停車或併排卸貨遮擋行車視線，中壢警方特別在現場加強指揮引導。同時配合9月份交通安全月，警方也在現場進行交通實境宣導，並發放宣導小物，特別向孩童們宣導馬路危機，包含「沒看清左右來車就盲目衝過馬路」、「從兩輛併排停放的車縫中竄出」、「騎腳踏車時靠大型車太近而陷入內輪差與視線死角」，以及「家長載送時違規迴轉或汽車開啟車門導致後車擦撞」等常見形態。

青埔國小校長林正義也提醒，校園周邊的具體接送配合事項，請家長聽從導護志工指揮，依序排隊停靠，切勿違規併排或任意迴轉；右側下車 孩子下車前先準備好隨身物品，並讓學童統一從車輛右側（靠人行道側）下車，加速離場避免後方回堵；善用替代區域，機車與汽車接送請依規分流至指定區域，維護通學步道順暢。

中壢警分局長林鼎泰強調，兒童是國家未來的主人翁，9月也正值交通安全月，呼籲所有駕駛人行經校區周圍時務必放慢車速、主動禮讓行人，並時刻留意聽從導護人員、義交。希望透過警、校、家長三方的密切合作，一起做孩子們的專屬守護者，讓每個小小身影都能高興上學、平安回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：開學日到！中壢警動員11派出所、交通中隊護童安全返校

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