暑假結束學童尚未收心 南市警局啟動護童專案安平警化身「劍獅」

暑假結束，台南市各國小115學年度第一學期今天開學，警察局啟動「護童專案」，包括第一、二、三、四、五、六分局、婦幼隊都針對轄內國小周邊複雜或危險路口，編排交通疏導、守望與巡邏勤務，加強學校周邊交通秩序並維護學童上放學安全，營造友善的就學環境。

第二分局長施衣峯提醒，近期南部持續降雨，家長接送孩童時應提前確認路況並提早出門；根據往年經驗，學童們心情上仍在放假，尚未收心，遲到狀況較為常見，上午7時至7時30分為各學童家長接送最密集時段，現場易造成交通壅塞情形，他一早便至現場了解交通維護工作執行狀況。

第一分局長章振國、第三分局長陳盈菖、第四分局長廖水池、第五分局長張沛銘、第六分局長劉全福、婦幼警察隊長黃筱寧等今早均率單位幹部至轄區執行護童勤務，第四分局還由員警化身安平在地守護神「劍獅寶寶」，吸引學童目光同時宣導「走斑馬線、遵守號誌、舉手過馬路」等安全觀念。

警察局長林國清指出，警方相當重視學童安全，今天請轄區各分局向師生與家長提醒三大安全守則：

1.守護交通安全：學童步行應遵守號誌、注意大型車視線死角；並請駕駛人行經校園周邊減速慢行，禮讓行人。

2.建立正確網路安全觀念：提醒學童不隨意上傳個人隱私照片，在社群互動中保持警覺，避免落入網路霸凌或數位足跡外洩的風險。

3.防範網路誘拐與詐騙：灌輸學童「網路交友要小心」，切勿輕信網路上的陌生網友、不隨便答應與網友私下見面，若遇可疑要求應立即告訴家長或師長。

第一、二、三、四、五、六分局、婦幼隊今天結合學校導護老師、志工、警衛人員及交通助理員守護通學安全，也透過發放小禮品，傳達「兒少保護」、「113專線」、「反毒」、「反詐騙」及「交通安全」等觀念給學童；並提醒用路人於上下學時段行經校園周邊路口時，應放慢車速、減速慢行，做好隨時煞停準備。

黃筱寧提醒，學童應謹記「五不」原則：不要沉迷網路影響作息、不要暴露個人資料、不要傳送裸露的視訊及照片、不要單獨赴約、不要飲用別人事先準備好的飲料；此外，內政部警政署也有架設「婦幼抱抱」（NPA Care U）Youtube宣導平台，歡迎家長與學童共同觀看。

警方指出，將持續視學童到校上學狀況來派遣相關警、民力守望，並加強學校周邊交通疏導，協助執行學童上、放學安全維護勤；除了提升校園周邊巡邏密度，未來也將持續結合警家校三方的合作機制，並請家長與學童注意網路交友陷阱，有任何異常可撥打110、165反詐騙、113婦幼保護專線求助。

第一分局編排交通疏導、守望與巡邏勤務，加強學校周邊交通秩序並維護學童上放學安全，分局長章振國（左二）一早前往現場。圖／警方提供

第一、二、三、四、五、六分局、婦幼隊針對轄內國小周邊複雜或危險路口，加強學校周邊交通秩序並維護學童上放學安全。圖／警方提供

第一、二、三、四、五、六分局、婦幼隊針對轄內國小周邊複雜或危險路口，加強學校周邊交通秩序並維護學童上放學安全。圖／警方提供

第一、二、三、四、五、六分局、婦幼隊針對轄內國小周邊複雜或危險路口，加強學校周邊交通秩序並維護學童上放學安全。圖／警方提供

第一、二、三、四、五、六分局、婦幼隊針對轄內國小周邊複雜或危險路口，加強學校周邊交通秩序並維護學童上放學安全。圖／警方提供

第一、二、三、四、五、六分局、婦幼隊針對轄內國小周邊複雜或危險路口，加強學校周邊交通秩序並維護學童上放學安全。圖／警方提供

第一、二、三、四、五、六分局、婦幼隊針對轄內國小周邊複雜或危險路口，加強學校周邊交通秩序並維護學童上放學安全，市長黃偉哲也前往現場。圖／警方提供

第五分局編排交通疏導、守望與巡邏勤務，加強學校周邊交通秩序並維護學童上放學安全，分局長張沛銘（中）一早前往現場。圖／警方提供