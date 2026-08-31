開學了！鍾東錦畫重點 安全及60元營養午餐做好把關

新學年今天開學，苗栗縣長鍾東錦偕同太太陳美琦等人一早視察苗栗市文華國小，鍾東錦特別強調學生安全，及縣、鄉鎮市公所各負擔一半的一餐60元免費營養午餐品質，邀請校長、鄉鎮市長把關，讓家長放心。

文華國小有1300多名學童，今天開學第一天，鍾東錦、縣府教育處副處長彭德俊等人巡視周邊家長接送動線，鍾與陳美琦等人還客串導護，協助交管維護學童過馬路安全，鍾東錦肯定秩序井然有序，強調學童安全擺第一。

此外，新學期60元學生午餐上路，鍾東錦認為目前應該還可以，但如果通貨膨脹，縣府也會滾動式檢討，目前鄉鎮市公所負擔一半、30元經費，也是半個主人，校長自己也用午餐，希望就近、就便共同把關品質，午餐吃得好、吃得健康。

文華國小校長陳正忠表示，一餐60元午餐的特色，規畫每周2次雙主菜，每周1次高鈣特餐，每周1次異國料理，每周4瓶鮮乳，每個月2次採用在地食材，所有採購都要經過CAS認證，今天的午餐設計主食黑芝麻糙米飯，主菜大板城豬排、咖哩雞肉，副食時令青菜，飲品保久乳，湯品小魚味噌湯。

苗栗縣長鍾東錦偕同太太陳美琦等人今天一早視察苗栗市文華國小，鍾東錦特別強調學生安全，及縣、一餐60元免費營養午餐品質。記者范榮達／攝影