花蓮偏鄉留才不易 開學日國中小有48名教師缺額

今天是新學期開學日，花蓮縣國中小師資大致到位，但仍有部分缺額待補，縣府教育處統計，全縣24所國中及101所國小，目前國中教師缺額36人、國小12人，合計48人。教育處表示，將先以教師超鐘點及代課方式因應，必要時再加開教師甄試。

玉里鎮中城國小校長鍾曜任表示，學校目前僅缺1名教師，開學後師資安排沒有問題，較缺乏的是特教巡迴班教師，不過花蓮南區地處偏遠，教師招募及留任相對不易，是長期面臨的挑戰。

教育處指出，今年辦理教師聯合甄試後，國中錄取28名正式教師、國小93名正式教師，均已完成報到，不過各校考量招生人數及少子化趨勢，不一定會將缺額一次補滿，若正式教師招募不足，將由代理教師或代課教師支援教學。

教育處表示，目前全縣代理教師人數為國中271人、國小470人，若開學後仍未補足師資，將由校內教師協助代課，其中國小教師最高可代課20節，以維持教學正常運作。