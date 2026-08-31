開學防詐總動員 台中警扮動漫角色、侯湘婷挺護童 娃包吸睛送安全

今日是台中市各級學校開學，台中市警察局多個分局挖空心思，守護學童「上學第一哩路」：第二警分局員警化身漩渦鳴人、竈門炭治郎及卡皮巴拉深入校園宣導識詐；藝人侯湘婷是南屯國小家長會長，加入第四警分局護童行列，與警方並肩站崗迎接孩子；婦幼隊及第五分局則備妥限量「小熊警察警報器娃包」，讓開學日充滿驚喜與安全感。

第二警分局結合護童專案，員警化身人氣角色現身國小，鳴人喊出「防詐不是忍術，靠的是先查證、別衝動」，炭治郎則提醒「詐騙的味道，我聞得出來」，並發送吉祥物「警芽精靈」設計之開學防詐主題海報，針對假投資、網路購物、假交友三大手法宣導「陌生連結不要點」、「網友要帳密先問爸媽」、「奇怪訊息撥165查證」。

學生反應熱烈，家長笑稱比在家聽話許多。警方提醒，投資群組保證獲利多為詐騙話術，社交平台交易缺乏保障，遇「賣貨便」交易失敗應立即停手，切勿隨意提供帳密或操作不明連結。

第四警分局長蔡慶星則親自前往南屯國小，與校方、家長代表一同站在校門口迎接學童，並巡視校園周邊交通動線。南屯國小家長會長侯湘婷以家長代表身分投入護童行列，盼藉家長與警方共同站上第一線，讓孩子感受到「有人陪、有人守護」的安心力量。

婦幼隊及第五警分局今則前往南興國小，準備限量「小熊警察警報器娃包」作為亮點，學童須通過「婦幼安全挑戰站」快閃問答，答對兒少性剝削防制、網路安全及自我保護相關題目，才能將娃包帶回家。娃包不僅造型可愛，更內建隨身警報功能，遇危險時拉動即可發出聲響求助，成為孩子上下學的安全小夥伴。

台中市警局表示，將持續於全市國小周邊及易壅塞路口加強護童勤務，呼籲駕駛行經校園及行人穿越道務必減速慢行、停讓行人，攜手守護孩子「開心上學、平安回家」。

今天開學日，台中市警局婦幼隊、第五警分局今到南興國小護童，提供限量小熊包，與學童互動。圖／台中市警局提供

第二警分局今找警員扮成動畫角色人物，前往轄內國小宣導。圖／第二警分局提供

藝人侯湘婷是南屯國小家長會長，今天也與第四警分局前往國小，加入護童行列。圖／第四警分局提供