快訊

40萬要對手退選！桃園查獲首宗里長選舉搓湯圓賄選 當場逮人扣賄款

鎖國？陸出入境新規引爆監控恐懼 有護照不一定出得去

北京積極招手周子瑜！傳祭演藝資源爭取 換「一個中國」表態

聽新聞
0:00 / 0:00

開學防詐總動員 台中警扮動漫角色、侯湘婷挺護童 娃包吸睛送安全

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
藝人侯湘婷是南屯國小家長會長，今天也與第四警分局前往國小，加入護童行列。圖／第四警分局提供
藝人侯湘婷是南屯國小家長會長，今天也與第四警分局前往國小，加入護童行列。圖／第四警分局提供

今日是台中市各級學校開學，台中市警察局多個分局挖空心思，守護學童「上學第一哩路」：第二警分局員警化身漩渦鳴人、竈門炭治郎及卡皮巴拉深入校園宣導識詐；藝人侯湘婷是南屯國小家長會長，加入第四警分局護童行列，與警方並肩站崗迎接孩子；婦幼隊及第五分局則備妥限量「小熊警察警報器娃包」，讓開學日充滿驚喜與安全感。

第二警分局結合護童專案，員警化身人氣角色現身國小，鳴人喊出「防詐不是忍術，靠的是先查證、別衝動」，炭治郎則提醒「詐騙的味道，我聞得出來」，並發送吉祥物「警芽精靈」設計之開學防詐主題海報，針對假投資、網路購物、假交友三大手法宣導「陌生連結不要點」、「網友要帳密先問爸媽」、「奇怪訊息撥165查證」。

學生反應熱烈，家長笑稱比在家聽話許多。警方提醒，投資群組保證獲利多為詐騙話術，社交平台交易缺乏保障，遇「賣貨便」交易失敗應立即停手，切勿隨意提供帳密或操作不明連結。

第四警分局長蔡慶星則親自前往南屯國小，與校方、家長代表一同站在校門口迎接學童，並巡視校園周邊交通動線。南屯國小家長會長侯湘婷以家長代表身分投入護童行列，盼藉家長與警方共同站上第一線，讓孩子感受到「有人陪、有人守護」的安心力量。

婦幼隊及第五警分局今則前往南興國小，準備限量「小熊警察警報器娃包」作為亮點，學童須通過「婦幼安全挑戰站」快閃問答，答對兒少性剝削防制、網路安全及自我保護相關題目，才能將娃包帶回家。娃包不僅造型可愛，更內建隨身警報功能，遇危險時拉動即可發出聲響求助，成為孩子上下學的安全小夥伴。

台中市警局表示，將持續於全市國小周邊及易壅塞路口加強護童勤務，呼籲駕駛行經校園及行人穿越道務必減速慢行、停讓行人，攜手守護孩子「開心上學、平安回家」。

今天開學日，台中市警局婦幼隊、第五警分局今到南興國小護童，提供限量小熊包，與學童互動。圖／台中市警局提供
今天開學日，台中市警局婦幼隊、第五警分局今到南興國小護童，提供限量小熊包，與學童互動。圖／台中市警局提供

第二警分局今找警員扮成動畫角色人物，前往轄內國小宣導。圖／第二警分局提供
第二警分局今找警員扮成動畫角色人物，前往轄內國小宣導。圖／第二警分局提供

藝人侯湘婷是南屯國小家長會長，今天也與第四警分局前往國小，加入護童行列。圖／第四警分局提供
藝人侯湘婷是南屯國小家長會長，今天也與第四警分局前往國小，加入護童行列。圖／第四警分局提供

今天開學日，台中市警局婦幼隊、第五警分局今到南興國小護童，提供限量小熊包，與學童互動。圖／台中市警局提供
今天開學日，台中市警局婦幼隊、第五警分局今到南興國小護童，提供限量小熊包，與學童互動。圖／台中市警局提供

動漫 台中市 開學日 警察

延伸閱讀

影／永平國小全新彩色跑道啟用 新北首座立體共構校園設地下接送區

「台中有鈣讚」學童免費喝乳品 8月底再推2.0！補助對象再擴大

楊梅警鼓勵學子放下手機走出戶外 定向越野競賽吸引200人參加

他只是個孩子？ 小學生捷運跟騷女乘客 律師憂：若沒導正恐增社會問題

相關新聞

「備取全錄取仍補不滿」 屏東4國中小缺5代理師 有學校招20次才找到

受教師退休潮影響，屏東縣今年國小退休教師181人創近年新高，教師甄選名額雖增加，國中國文、數學、理化及英文等科卻出現「備取全數錄取仍補不滿」窘境。今天開學，全縣仍有4所國中小招聘代理教師，共缺5人。

花蓮偏鄉留才不易 開學日國中小有48名教師缺額

今天是新學期開學日，花蓮縣國中小師資大致到位，但仍有部分缺額待補，縣府教育處統計，全縣24所國中及101所國小，目前國中教師缺額36人、國小12人，合計48人。教育處表示，將先以教師超鐘點及代課方式因應，必要時再加開教師甄試。

科技業搶人才搶到校園 台東縣國中小仍缺36師自然科最慘

科技業搶人才，缺師壓力燒進校園。台東縣在開學日國中小仍缺36名代理教師，其中國中缺27人，尤以自然領域、特教各缺6人最嚴峻，教育處表示，今年正式、代理教師報考人數均顯著下滑，自然科人才更因科技業磁吸效應，讓學校徵才難度升高。

下課即度假也招嘸人 高雄那瑪夏民權國小偏鄉師3招落空

高雄學校開學日師資仍未完全到位，位處偏鄉的那瑪夏區民權國小在臉書急徵代課教師，校方開出每周24堂課、每堂405元，月薪實領可突破4萬元，還提供宿舍，報名截止落在今天上午9時30分，現場卻「等嘸人」，無人報考。

開學了！鍾東錦畫重點 安全及60元營養午餐做好把關

新學年今天開學，苗栗縣長鍾東錦偕同太太陳美琦等人一早視察苗栗市文華國小，鍾東錦特別強調學生安全，及縣、鄉鎮市公所各負擔一半的一餐60元免費營養午餐品質，邀請校長、鄉鎮市長把關，讓家長放心。

開學防詐總動員 台中警扮動漫角色、侯湘婷挺護童 娃包吸睛送安全

今日是台中市各級學校開學，台中市警察局多個分局挖空心思，守護學童「上學第一哩路」：第二警分局員警化身漩渦鳴人、竈門炭治郎及卡皮巴拉深入校園宣導識詐；藝人侯湘婷是南屯國小家長會長，加入第四警分局護童行列，與警方並肩站崗迎接孩子；婦幼隊及第五分局則備妥限量「小熊警察警報器娃包」，讓開學日充滿驚喜與安全感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。