開學了老師還沒來 屏東4國中小缺5名代理教師 有學校招20次才找到

受教師退休潮影響，屏東縣今年國小退休教師181人創近年新高，教師甄選名額雖增加，國中國文、數學、理化及英文等科卻出現「備取全數錄取仍補不滿」窘境。今天開學，全縣仍有4所國中小招聘代理教師，共缺5人。

教育處表示，115學年度代理教師招聘國中228人、國小488人，今年國小代理教師較去年微幅增加，去年國中333人，國小454人。

今天開學了，屏東縣仍有學校招代理教師，國中2校3人、國小2校2人，5名代理教師待聘，多為為國文科、專任輔導教師。教育處強調，開學前各校課表均已排定，先以校內具專長教師或聘請退休教師、校外教師到校兼課，維護學生學習權益。國中較難甄選科目國文、理化。國小專任輔導教師不易招聘。

有學校代理老師招聘招到第20次才招到，離島琉球國中招聘到第15次才招到。屏南端的某國中校長直言，雖然某些科目有代理老師甄選因未達標準未錄取，不足課會由學校老師用兼課方式，「一定會找解套」，不會讓學生沒有老師，課表都在開學前安排好。

這名校長也無奈說，屏東縣今年教師甄選名額增，錄取老師雖到學校報到，但後來也錄取其他縣市國中老師，「無緣」共事，但也是祝福。

屏東某高中資深教務主任直言，物理、化學、生物等老師越來越難找，有理化專才，大家想到業界，加上教學現場越來越不友善，「老師們心很累」，很難留住人才。

該名教務主任直言，面臨教師退休潮，但教育部未針對某些專科評估合格教師還有多少人，像是主科，國文、數學，退休的老師多，面臨新生代老師斷層，無法即時補上，加上理工科專業大家寧願到業界。

屏東縣府教育處表示，縣府持過教學支援與專業增能陪伴確保教學品質。針對無證照代理代課教師，建置「開學前導入、開學後回流」專業增能與陪伴機制，開學前辦理教學專業導入工作坊2場，由為台灣而教基金會、縣內校長及現場資深教師授課，課程包括正向教室文化、教學現場關鍵事件簿（法規素養、親師溝通與基礎輔導）及課程設計與教學技巧，任教前即具備班級經營與教學基本功。

教育處指出，開學後續辦回流工作坊4場，結合諮商心理師與在地資深教育工作者，持續關照教師適應狀況與心理韌性，避免教師孤軍奮戰。

屏縣中小及學前教師退休人數連3年增加，今2026年國中61人退休、國小（含幼兒園）181人退休，也讓115學年教師甄選開缺名額增，國中錄取92名、實際分發74人，國小錄取125名、實際分發124人、學前錄取14名均完成分發。