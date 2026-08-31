北市開學日 蔣萬安宣布「生生喝鮮乳3.0」幼園喝到國中 28萬人受惠

今天開學日，台北市長蔣萬安到明湖國中陪同學開學，並宣布台北市生生喝鮮乳3.0正式上路。對於民進黨議員簡舒培批生生喝鮮乳政策是炒冷飯從1.0、2.0一路喝到3.0，該關注的教育政策，應該更多。蔣今回應，這項政策是之前中央不做、北市來做，也得到育兒家庭爸媽肯定有感。

蔣萬安今天一早到東湖的明湖國中陪同學們開學，並且宣布生生喝鮮乳新學期起擴及國中學生每周可兌換鮮乳，蔣今受訪說，今天「生生喝鮮奶」正式擴大到國中生，也就是從幼稚園、國小、國中，總共在台北市28萬的孩子受惠。

蔣也提到，這項政策，之前中央不做、台北市來做。所以透過數位卡證讓孩子每周可以兌換鮮奶，得到育兒家庭爸爸媽媽非常地肯定有感，同時也得到新加坡「李光耀城市獎」特別的肯定。這部分會持續努力，照顧台北市的孩子。

蔣萬安今天參加學生開學日，許多同學睡眼惺忪看到市長馬上精神振奮，朝會蔣萬安也與同學「隨堂考」互動，同學們踴躍搶答。蔣也宣布除生生喝鮮乳3.0，這學期開始營養午餐也全面免費，因這個學期有很多新的改變，除了希望同學們受惠，也可以將意見反饋給蔣萬安叔叔。