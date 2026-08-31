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影／北市開學日 蔣萬安：生生喝鮮奶正式延伸擴大至國中生
今天是115學年度上學期開學日，台北市長蔣萬安一早前往學校校門口迎接學生上學並發送開學禮物，隨後進入大禮堂參與開學典禮並與學生進行有獎徵答，宣布「鮮奶週報：生生喝鮮奶3.0」正式上路。
蔣萬安致詞表示，過去國小學生透過數位學生證至超商兌換鮮奶的「生生喝鮮奶」政策，自本學期起正式延伸擴大至國中生，讓升上國中的孩子也能持續補充鈣質與營養。此外，市府在全新學期也持續推動營養午餐補助措施以減輕家長負擔，並嚴格把關食材品質，期盼學生吃得健康、安心與開心。
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