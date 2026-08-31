影／北市開學日 蔣萬安：生生喝鮮奶正式延伸擴大至國中生

受教師退休潮影響，屏東縣今年國小退休教師181人創近年新高，教師甄選名額雖增加，國中國文、數學、理化及英文等科卻出現「備取全數錄取仍補不滿」窘境。今天開學，全縣仍有4所國中小招聘代理教師，共缺5人。

2026-08-31 09:28