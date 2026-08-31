開學日守護學童安全 豐原警分局護童義警、老師和志工都出動

今天是國小開學日，台中市豐原警分局持續規劃並執行「維護學童安全工作」勤務，動員多名警力與義警，配合學校的老師及導護志工，在轄內各國民小學出入口、重要路口進行交通指揮與巡邏維安。減少校園周邊違規停車、車輛未禮讓行人等危險駕駛行為，並輔導學童安全過馬路，減緩開學日接送車潮帶來的交通衝擊，確保上學期間交通順暢與學童通行安全。

豐原分局長謝建國提醒學生和家長，數位科技普及，許多學童日常頻繁使用智慧型手機與各類電子產品，網路環境中的隱形風險不容忽視。他說近年兒少面臨的網路危險日益複雜，包括網路交友誘騙、詐騙陷阱，及誘騙或脅迫拍攝、傳送私密裸照（數位性別暴力）等案件屢見不鮮。犯罪集團或不法份子常利用網路遊戲、社群軟體等管道，以甜言蜜語的戀愛詐騙或免費虛擬寶物、贈品作為誘餌，誘使警覺性較低的學童一步步落入圈套。

豐原警分局強調，護童工作非僅止於開學首日，警方將持續透過常態性的巡邏勤務與校園安全聯繫機制，串聯學校、家長與社區民間力量，共同織密校園安全防護網。警方也將深入校園進行防詐與婦幼安全宣導，攜手守護每一位學童的身心健康與安全成長。