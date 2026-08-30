明天開學全台免費營養午餐上路 團膳業者：菜、肉、蛋漲三成

明天為全國中小學的正式開學日，學生們將迎來新的學期。不過團膳業者表示，今年的菜、肉、蛋等都很貴，基本上都漲了3成以上，甚至開學第一周有蛋商暫不供蛋。尤其今年選舉年，更是免費午餐的元年，各界都高度關注，廠商們要努力在規範下做到最好，也希望孩子們能更惜食不浪費。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，明天就要開學了，但回頭看近期的團膳準備，無論是菜、肉或是蛋都漲了許多，尤其雞蛋很多賣場都在限購，更有團膳業者指出，有配合的蛋商也在上周通知，開學的這周暫不供蛋。

陳明信指出，CAS液態蛋每公斤已經漲到130元，雞肉也是貴到天價，每公斤腿丁現在大約160至180元，平均都漲了3成。此外，上周南部大雨，無論是西螺或北農的蔬菜到貨價也都很貴，漲了3成甚至5成。

至於油的部分，中央有協助油品調度，但沒有參與油品調度的業者，每桶沙拉油大約960至1100元，漲幅非常大。

陳明信指出，現在什麼都漲價，但是營養午餐的餐費還是很固定，尤其今年適逢選舉年，也是免費午餐元年，廠商們要努力在既有規範下把供餐做好，也希望孩子們能夠惜食。

此外，目前雞蛋批發價每台斤為49元，產地價維持39.5元，台北市蛋商公會常務監事劉威志表示，本周蛋價依舊維持不變，所以已經連續3周未漲價，雖然明天就要開學了，蛋價短期內恐不會有明顯調降。