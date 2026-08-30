開學前先打底 南光中學AI營隊找創意開格局

開學前，台南市南光中學為國高中部學生分別舉辦「AI協作核心素養決勝營」「AI賦能科技人文營」，課程設計讓學生從腳下的土地、周邊的現象出發，再看向外面的世界，學會應用AI工具，讓自己及早具備面向未來的能力。

南光中學的營隊是和聯合報寫作教室合作。高中部的課程以台南的歷史文化、常民生活為主軸，用AI生成符合故事情節的圖片，裝飾在骰子的不同面，讓故事具象化。骰子其中一面會搭配AI創作主題曲，觀眾可以透過QR Code聽音樂，最後再由各組上台說明及演示作品，展現創意也挑戰即席敘述能力。

國中部的課程設計以「核心學習力」為主軸，導入生成式AI協作，連結真實的議題與行動，引領學生如何學習、分析問題、提出解決方案的體驗。探究的議題也每天不同，從社會情緒學習、國際大眾文化現象、減塑行動到各種校園議題(校園飲食、友善校園、校園3C)，幫助學生打開視野和格局。

台南市常被稱為「全糖市」，南光中學也和糖頗有淵源，校長張添堂表示，南光最初就是新營糖廠為員工子女開辦的學校，經過數十年演變，現在董事會成員仍是台糖現任或曾任高層主管。飲水思源，張添堂還向糖廠要來退役的運糖小火車及台車，放在校門旁，校內還種了多株製糖用的白甘蔗，這些都成了南光中學特有的風景線。

張添堂說，南光雖是有歷史的老學校，跟上時代的腳步也不含糊，南光是114學年度教育部指定「數位前導學校」，負責為台南市西北地區學校運用AI融入教學。所以不只是學生要認識、熟悉AI，南光各科老師也都要不斷學習使用AI工具。可以說，AI的學習在南光的教、學兩端，是齊頭並進。

台南南光中學日前為國中部學生舉辦營隊。圖／教育事業部提供

台南南光中學日前為國中部學生舉辦營隊。圖／教育事業部提供

台南南光中學日前為高中部學生舉辦營隊。圖／教育事業部提供

台南南光中學日前為國中部學生舉辦營隊。圖／教育事業部提供

台南南光中學日前為高中部學生舉辦營隊。圖／教育事業部提供

台南南光中學日前為高中部學生舉辦營隊。圖／教育事業部提供

台南南光中學日前為國中部學生舉辦營隊。圖／教育事業部提供

台南南光中學日前為高中部學生舉辦營隊。圖／教育事業部提供

台南南光中學日前為高中部學生舉辦營隊。圖／教育事業部提供

台南南光中學日前為國中部學生舉辦營隊。圖／教育事業部提供

台南南光中學日前為國中部學生舉辦營隊。圖／教育事業部提供