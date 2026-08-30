家境調查表勾「富裕」會怎樣？ 一票苦主笑稱：全家被迫哭窮

求學時期每逢開學，許多學校都會發放學生基本資料調查表，其中「家庭經濟狀況」一欄通常包含富裕、小康、清寒、貧困等選項，多數家庭普遍習慣勾選「小康」。日前有網友好奇發文詢問：「各路老師們，真的有看過學生勾『富裕』的嗎？」，話題曝光後引發熱議，釣出不少苦主分享兒時因誤勾「富裕」所引發的爆笑事蹟，甚至害父母被迫當上家長會幹部。

一名網友在Threads上分享童年趣事，透露自己小學二年級時，誤以為「富裕」代表成績第一名的意思，便興高采烈地勾選該選項。未料班導師發現他是全班唯一勾選「富裕」的學生後，校方隨即火速致電給家長，熱情力邀其父母加入學校家長會。

該名網友的父親得知真相後哭笑不得，為了打消校方的過度期待，鄭重告誡兒子「其實家裡非常窮、是借錢供你讀書的」，嚇得年幼的孩子當場放聲大哭，深刻體會到何謂「被迫哭窮」。另一名網友也心有戚戚焉地表示，妹妹小時候同樣隨手勾選富裕，「結果一個不小心直接把我爸送上家長會長寶座」。

除了家庭被「強制贊助」的尷尬經歷，不少人也幽默調侃，「在台灣年薪200萬到100兆都自稱小康」、「就算地址寫陶朱隱園，經濟狀況還是填小康」、「長輩都交代做人要低調，就算真的有錢也一律勾小康」。

有老師現身說法，表示曾查證勾選富裕的學生，發現只是普通家庭，笑稱「至少是個內心富足的孩子」；另有網友透露小時候常聽媽媽抱怨打掃煮飯像幫傭，懵懂之下竟在父母職業欄填寫「幫傭」，讓家長看傻眼。