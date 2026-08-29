迎接8月31日開學 台南小一新生收入學禮包　插畫家湯舒皮操刀

8月31日要開學了，迎接小一新鮮人，台南市新生入學禮以「我和我的孩子一起共創幸福」為主題，邀請插畫家湯舒皮（Soupy Tang）操刀設計，精心設計小一新生入學禮包，教育局近日將陸續送達全市各國小，盼將祝福與家庭教育資源送到每個家庭，陪伴孩子們展開嶄新的學習旅程。

為使幼兒順利銜接小一新生活，台南市政府以「我和我的孩子一起共創幸福」為主題，精心設計小一新生入學禮包，以細膩且童趣的筆觸，描繪孩子在校園與同學遊戲、互動的歡樂時光。畫面傳達校園不僅是汲取知識的場所，更是交朋友、探索興趣與建立自信的成長空間，期盼孩子帶著好奇與期待踏入校園，在友善環境中自在學習，帆布袋內有鉛筆、彩色筆、抒寫墊板、筆記本、膠水等文具。

教育局長鄭新輝指出，從幼兒園進入小學是生活與學習模式的重要轉變，除了準備學習用品，也鼓勵家長透過日常對話，了解孩子的期待，幫助孩子減輕對陌生環境的緊張感。教育局也將持續推動各項友善校園及學習支持措施，讓孩子在安全、尊重與充滿關懷的環境中享受校園生活。

市長黃偉哲表示，孩子的快樂成長是市府持續努力的方向，校園除了是學習知識的場域，也是培養人際互動、探索興趣及建立自信的重要生活空間。市府將持續打造友善、安全、優質的學習環境，讓孩子在互動中快樂學習，安心迎接每一個成長階段。

台南市家庭教育中心秘書林麗蘭今天代表前往鹽水國小致贈祝福，並祝福所有小一新生健康、快樂成長，邁向嶄新的學習旅程。鹽水國小校長林良駿表示，學校於新生始業輔導期間，除了積極宣導家庭教育資源、播放家庭教育中心製播的「我和我的孩子一起共創幸福：幼小銜接 Ready Go」影片外，更特別結合八月「祖父母節」舉辦祖孫同樂活動。現場許多祖父母陪同孫子女一同參與並領取入學禮，氣氛熱烈溫馨，有效強化跨世代的情感交流與世代共育。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，快樂是孩子最自然的學習動力，而陪伴則是家庭給孩子最好的力量。面對新環境時，孩子難免會有期待與不安，家長可以從生活中的小事積極鼓勵與陪伴孩子理解「上學不只是學習知識，更是一段結交朋友、勇敢探索世界的精彩旅程」。

南市家庭教育中心今天到鹽水國小贈小一新生入學祝福。圖／台南市教育局提供

台南小一新生入學禮邀請插畫家湯舒皮(Soupy Tang)操刀。圖／台南市教育局提供

台南小一新生入學禮邀請插畫家湯舒皮(Soupy Tang)操刀。圖／台南市教育局提供

本次入學禮特別邀請插畫家湯舒皮(Soupy Tang)親自操刀