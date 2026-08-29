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國小傳承原民文化美感 師生深入部落採集聲景

中央社／ 台北29日電
教育部29日新聞稿介紹「跨領域美感教育卓越領航計畫」案例，台東縣馬蘭國民小學引導學生賞析影像、解析色彩與音樂情感張力，再運用電子載具創作廣告、配樂與標語。（教育部提供）中央社
教育部29日新聞稿介紹「跨領域美感教育卓越領航計畫」案例，台東縣馬蘭國民小學引導學生賞析影像、解析色彩與音樂情感張力，再運用電子載具創作廣告、配樂與標語。（教育部提供）中央社

教育部推動美感教育，台東縣馬蘭國民小學從阿美族古調出發，引導學生解析音樂情感，進而創作風格配樂；霧鹿國小走進部落，在踏查中拼湊出專屬家鄉「聲景」地圖。

教育部今天發布新聞稿表示，民國103年起推動「跨領域美感教育卓越領航計畫」，115年度著重原住民族文化，透過藝術、資訊與社會領域跨域融合，引導學子重新認識腳下土地。

馬蘭國小從阿美族歌手郭英男「老人飲酒歌」切入，探討這首原民歌曲如何躍上國際舞台，進而分析原民音樂於當代廣告中運用案例。

課程引導學生賞析影像、解析色彩與音樂情感張力，再結合社會議題與個人經驗，創作獨具風格廣告、配樂與標語，讓文化不再只是書本知識，而是能與當代社會對話的鮮活媒介。

此外，霧鹿國小率學生走入利稻部落，運用錄音、攝影及數位科技，採集並記錄部落裡自然迴音與生活聲景。

學生透過踏查與拍攝，拼湊出專屬家鄉聲景地圖，學會開啟多重感官覺察周遭環境，重新發掘部落文化獨特魅力，讓珍貴地方記憶得以被聽見、被保存與分享。

教育部表示，將持續攜手各級學校發展多元創新美感課程，讓每名孩子都能在探索家鄉文化過程中，厚植美感素養，展現文化自信。

傳承 原住民 阿美族

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