高雄國中生不服管教跳上背勒老師脖 害老師被控兒少法與傷害

高雄市三民區某國中李姓男教師因不滿學生不服管教，要求學生罰站，學生竟跳上老師背部並勾住其脖子，老師因本能下蹲，卻導致學生滑落地面摔傷，老師反而因此被控違反兒少法與傷害，甚至還指控老師是故意過肩摔，案經上訴二審，法官認定沒有證據老師傷害學生的證據，因此判老師無罪確定。

判決書指出，2023年6月20日李姓教師當時擔任該班家政課代課老師及健教課老師，課堂中因不滿班上一位男國中生把玩剪刀且學習態度不佳，要求其前往教室後方站立反省，期間李男將坐在地板上的學生拉起，學生跟隨移動時突跳上李男背部並雙手抱勾其脖子。

李男當下本能下蹲並向前彎腰，學生隨即自其背部滑落摔倒在地，導致頭部外傷、額頭與顏面擦挫傷、頸部挫傷及疑似頸椎第一第二節韌帶損傷等傷勢。

檢方偵查後，採信學生遭老師拉起後直接轉身向前摔出的指控，加上在場學生於警詢時曾提及「類似過肩摔」等語，認定李男涉犯成年人故意對少年犯傷害罪嫌並提起公訴。

一審高雄地方法院審理後，判決李男無罪，檢方不服提出上訴，主張李男若僅是下蹲，學生何以會受傷集中於頭頸部，且學生先前曾辱罵三字經，顯見李男有傷害動機。

高雄高分院合議庭審理時，仔細比對多名在場同班學生的證詞，多名目擊學生在調查及審理中均結證稱，當時是學生自己跳到老師背上、手勾脖子，老師往前傾彎腰想要把學生放下來，學生隨即順勢滑落摔在地板上，現場並未看到老師有主動拉扯摔人或過肩摔的動作。

合議庭更進一步運用物理學原理分析，李男身高167公分、體重65公斤，而該名學生體重約30公斤，當背後突遭30公斤外力跳上勒頸時，整體重心會大幅向後偏移，李男為避免向後倒地，在下蹲同時上半身必然會主動且顯著地向前傾斜，以使自身上半身與頭部重量前推來抵消後方拉力，讓重心回到雙腳支撐面中央，因此李男主張下蹲彎腰是屬物理定律下的自然本能反應。

法官認定，檢方所舉證據無法證明李男有主動將學生向前摔出的傷害故意，也無法排除學生係於老師彎腰欲將其放下時自行滑落的可能性，因此判決駁回檢方上訴，維持無罪判決，全案不得上訴。