開學後帶孩子出國…老師提醒事項太多 家長不滿「緊張什麼」：請假是權益

家長帶孩子出國旅遊，究竟算不算合理的請假安排？一名網友分享，自己準備在開學後替就讀國小的孩子請假出國，事先告知老師後，對方卻開始提醒一連串注意事項，讓他忍不住疑惑「請假應該是家長的權益沒錯吧，老師在緊張什麼？」。貼文曝光後掀起熱議，不少網友認為，家長確實可以替孩子辦理請假，但若因此影響課業進度，也應自行承擔相關後果。

這名網友在臉書社團「小一聯盟」表示，自己在開學前接到老師電話，過程中順口提到開學後會帶孩子出國旅遊，沒想到老師得知後便開始提醒不少事情，讓他對此感到不解，認為請假本來就是家長的權益。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「你有請假權益，老師只是盡義務」、「老師也太熱心了，你真的是恐龍家長」、「義務教育應該像瑞士針對亂請假的父母罰款」、「可以對老師友善一點嗎？老師不欠任何人…」、「老師表示：就不要到時候一直問」、「建議你辦休學」、「會影響別人，你不知道嗎，自私自利」、「老師遇到您這種家長真的很衰」。

事實上，過去不少家長擔心孩子請假影響課業，如今風氣似乎悄悄改變。本站曾報導，一名任教約10年的國小女老師表示，近年明顯感受到越來越多學生在學期中因旅遊請假，而且一請就是好幾天，學生請假不只是少上幾天課這麼簡單，返校後還得補作業、補考試進度，班級事務也常需要同學代為協助。若剛好碰上比賽、運動會或校內活動，臨時換人更讓老師相當頭痛。

對此，引發不少教師共鳴，紛紛留言分享類似經驗「我的班級期中考後已經四個學生請假出國玩了，接下來還有第五個」、「都要老師提早出功課給他們，也是很頭痛」、「遇過請假一個月去歐洲的」、「有的甚至在期末中、期末考的時候請」。