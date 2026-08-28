台灣高中生揚威國際地科奧賽 獲2金2銀、國際排名第3

台灣學生參加由義大利主辦的2026年第19屆國際地球科學奧林匹亞競賽傳回捷報。面對來自41個國家、共160名學生競逐，我國4名參賽學生全數獲獎，共拿下2金2銀，國際排名第3名。

兩名金牌得主分別為台中一中王翌澄，個人排名第2名；高雄中學施子閎，個人排名第6名。兩名銀牌得主則為新竹實驗高中劉信澤，個人排名第20名；以及台南一中黃鼎祐，個人排名第27名。

王翌澄表示，他從小對天文感興趣，高中進入科學班後，將探索範圍拓展至天氣、地震、氣候變遷等地球科學領域。選訓期間，不僅累積理論知識，也培養時間管理、團隊合作及臨場應變能力；比賽過程雖一度萌生放棄念頭，但想到一路走來的努力，仍咬牙堅持到底。他也感謝父母支持與師長指導，讓自己得以站上國際舞台、奪得佳績。

施子閎說，國中時因著迷颱風，以颱風災害為題投入科展，從此踏入地球科學領域。高一時，他曾赴韓國參加亞洲地科嘉年華，與各國高中生合作交流的經驗，也促使他再次挑戰地科奧林匹亞競賽。儘管選拔與培訓過程壓力不小，卻讓他學會運用邏輯拆解複雜問題，也累積寶貴的團隊合作經驗。

教育部表示，國家代表隊由台灣師範大學教授葉孟宛等十多名教授及學者組成輔導團隊，負責選拔與培訓。選手歷經全國初選、選訓決賽營及國家代表隊選拔營等階段，從全國95所學校、520名學生中脫穎而出，最終選出4人代表台灣參賽。

本屆競賽於當地時間8月20日舉行開幕典禮，8月27日閉幕並頒獎，台灣代表團預計8月31日返抵國門。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得金、銀、銅牌者，可依規定保送或推薦進入大學相關學系；金牌與銀牌得主另可分別獲頒20萬元及10萬元獎金。