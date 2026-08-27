台中潭子國中、潭陽國小屋頂積水、植物竄根漏水 會勘將改善

台中市潭子區潭子國中、潭陽國小校舍屋頂受日曬雨淋，防水層老化、脫落，部分區域排水坡度設計不佳，遇雨容易積水，還有植物竄生致室內漏水、壁癌，恐危及建物結構安全。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天會勘2校屋頂防水及隔熱改善工程，爭取710多萬元，盼透過整體改善解決多年漏水及積水問題，提供師生更安全舒適的學習環境。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天到潭子國中及潭陽國小會勘，教育部國教署、台中市教育局副局長郭明洲，潭秀里長陳建峯、潭北里長林俊堂、嘉仁里長林瑞文、家福里長賴美芳、聚興里長黃沛綺、潭陽里長楊仲傑等人到場到場關心校園修繕工程 。

潭子國中校長劉芹樺表示， 活動中心啟用至今已超過30年，是學校舉辦大型集會、活動及室內球場的重要空間，也是潭子地區緊急避難收容中心。屋頂長年使用，排水孔阻塞、積水等情況日益嚴重，造成屋頂混凝土膨拱、鋼筋裸露，甚至有室內天花板滲漏水情形，若持續未改善，不僅影響活動中心使用，也可能加速建物老化。

劉芹樺指出，這次工程將針對老舊防水隔熱層進行處理，並進行屋頂基層整理、裂縫修補及防水施工，同時改善地坪不平整問題，再施作隔熱地磚，希望透過整體性修繕，提升活動中心的防水及隔熱效果，讓兼具教學、活動及避難功能的空間能夠持續安全使用。

潭陽國小校長葉建成表示，A棟屋頂防水層使用已超過20年，長期日曬雨淋後，防水層出現龜裂、翻起及脫落，部分區域也有積水情形，遇到梅雨或颱風豪雨時，頂樓教室、走廊容易出現滲水，造成天花板滴水、牆壁油漆剝落及壁癌等問題。

葉建成說，除了防水層老化，A棟頂樓隔熱效果不佳，夏季日照強烈時，頂樓教室容易悶熱，室內溫度偏高，冷氣必須長時間運轉，增加用電負荷。此次工程全面改善防水，也將同步強化隔熱、伸縮縫及排水，希望改善漏水問題的同時，降低室內高溫，提供學生更舒適的學習環境。

國教署回應，兩校改善工程經費合計714萬元，其中潭子國中核定397萬元，教育部補助277萬9000元，補助比率70%；潭陽國小核定317萬元，教育部補助221萬9000元，同樣由中央補助7成。屋頂防水工程完工後，校方仍應建立定期巡檢機制，排水孔、伸縮縫及防水層等部位，避免落葉、泥沙或植物再次造成排水阻塞；防水材料也有一定使用年限，未來仍應依實際狀況進行檢查及補強，才能延長校舍使用壽命。

台中市教育局副局長郭明洲表示，學校提出修繕需求後，教育局會配合中央經費及相關計畫協助推動，並要求施工過程兼顧工程品質與校園安全，在不影響正常教學及活動的前提下完成改善。

賴朝國表示，兩校屋頂除防水層老化，排水及洩水坡度也有改善空間。如果只處理表面的防水層，卻沒有把水排出去，未來遇到大雨仍可能積水，久而久之又會造成防水層損壞，這次施工應把排水、洩水坡度及防水工程整體考量，一次改善到位。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，屋頂漏水容易造成天花板滲漏、壁癌，若長期受潮，也可能影響鋼筋結構；透過防水工程改善，可降低雨水滲入的風險，同時藉由隔熱措施降低頂樓吸熱及室內溫度，讓學生在炎熱天候下也能有較舒適的活動及學習空間。