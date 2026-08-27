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青春挺台江、行動護黑琵！南市土城高中奪青年倡議論壇冠軍

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市土城高中勇奪「2026第四屆青年倡議論壇」冠軍。圖／台南市教育局提供
台南市土城高中勇奪「2026第四屆青年倡議論壇」冠軍。圖／台南市教育局提供

台南市土城高中學生高嘉良、謝易成及賴慶銘以「黑琵牌永續概念推廣」為主題，在「2026第四屆青年倡議論壇」贏得冠軍，透過實際走訪台江地區的養殖漁業、進行漁民訪談，深入了解「生態友善標章─黑琵牌」背後的理念與故事，並從青年視角提出推廣構想，期盼喚醒民眾對永續環境的重視，讓更多人看見台江生態與在地產業共存的可能，為家鄉環境保育與永續發展盡一份心力。

高嘉良分享，從籌備到執行的過程中，每一步都充滿挑戰，但看見許多人對土地的熱愛與付出，也讓團隊更加堅定地向前邁進，相信透過倡議讓更多人看見問題，凝聚更多改變的力量，讓每一個人都能成為守護土地的一份子。

謝易成表示，這段倡議競賽的經歷不僅學習到書本以外的知識，也看見許多人長期為環境永續默默付出的努力，更加珍惜家鄉自然環境的珍貴。

賴慶銘說，認識「黑琵牌」的契機，正是源自丹娜絲颱風重創台江地區後的觀察，一個看似不起眼的標章背後卻蘊藏著許多人長期守護土地與生態的心血。「別人的幫助不是義務，而是善意」，感謝一路上協助與支持團隊的每一個人，讓我們有機會看見台江的故事，並相信即使是青年，也能透過自己的力量為社會帶來改變。

教育局表示，「生態友善標章─黑琵牌」目前由七股南灣生態養殖的王啟森、羽堤生態漁場的楊典澔等八位漁民攜手守護環境，推廣以「生態友善」為核心的水產品，期許人、魚、鳥之間都能建立和諧共生的永續環境。

土城高中學生拍攝的紀錄影片已公布於「台南市學校午餐教育資訊網」(https://lunch.tn.edu.tw/news/140)，一起透過影像認識「黑琵牌」，將漁民守護土地的故事帶進校園，讓更多人看見在地產業與生態保育之間的連結，共同守護台南珍貴的自然環境與在地文化。

市長黃偉哲表示，台江地區擁有豐富且珍貴的濕地生態，不僅是黑面琵鷺等候鳥重要的棲息地，也是漁業文化與自然環境共存的珍貴家園。土城高中從「認識台江、關心台江」出發，組成合作團隊，將對家鄉的關心轉化為具體倡議，以青年觀點傳遞「保育與生活可以共存」的永續理念，讓愛護土地、尊重生命及實踐永續的種子，透過青年行動持續發芽、茁壯。

教育局長鄭新輝指出，透過專題式學習（PBL），引導學生從自身生活與在地環境出發，觀察公共議題、蒐集資料、實地踏查，進一步提出具體的行動倡議。此次土城高中榮獲冠軍，展現學校推動在地關懷、探究實作與公共參與的教育成果，讓學生從課堂走向產業現場，從生活中發現問題、理解問題，並嘗試提出解決與改善方案，將「做中學」的精神真正落實於學習歷程中。

土城 台江 青春

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