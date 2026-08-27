新北免費營養午餐下周開學上路 侯友宜視察團膳顧32.3萬學童食安

8月31日開學在即，新北市公私立國中小免費營養午餐將正式上路。新北供應32.3萬名學童午餐，新北市長侯友宜今前往團膳供應廠房視察午餐整備，實地了解食材進貨驗收、檢驗、切割加工、烹調、配膳、運送及清潔消毒等作業流程。教育局表示，市府暑假期間已啟動3波團膳業者專案稽查，完成全市14家供餐業者查核，從食材源頭到供餐端全面把關，為新學期校園午餐做好準備。

侯友宜表示，免費營養午餐不只是減輕家庭負擔，食安與品質更是市府最基本、也最嚴格的要求。每一道食材、每一個製程都不能馬虎，從源頭管理、進貨驗收到烹調供餐，都要依照標準確實執行。針對近期食用油品事件，市府第一時間即全面清查，疑慮油品均已停用、下架並退回上游廠商；也利用暑假期間再進一步全面查核學校及團膳業者油品使用情形。只要發現食安疑慮，就要立即處理、追查到底，絕不能讓有疑慮的食材進入校園。

教育局表示，校園食安重點在於每天落實管理。每學期均結合專業協會辦理學校廚房及美食街實地輔導訪視，團膳廠區則落實學校週週監廚及跨局處聯合稽查，針對午餐供應、廚房衛生、人員管理及環境設備等項目逐一檢視，發現缺失即要求限期改善並複查追蹤。透過市府、學校及團膳業者三方協力，從自主稽查、食材驗收到每天供餐流程持續落實食安管理。

教育局指出，將持續透過「食安智慧監控中心」即時掌握食安資訊；家長也可透過校園食材登錄平臺及「新北校園通APP」，查詢食材、標章、產地及供應商等資訊。同時也將持續精進菜單及供餐品質，讓新北學童每天都能「安心食、美味享」。

新北免費營養午餐將上路，市長侯友宜今前往團膳供應廠房視察午餐整備，實地了解食材進貨驗收、檢驗、切割加工、烹調、配膳、運送及清潔消毒等作業流程。圖／新北市府提供

新北免費營養午餐將上路，市長侯友宜今前往團膳供應廠房視察午餐整備，實地了解食材進貨驗收、檢驗、切割加工、烹調、配膳、運送及清潔消毒等作業流程。圖／新北市府提供